0553 313 94 23

"Gariplerin, işsizlerinin yanında olan bir belediye başkanı olacağım"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu:- "23 Haziran'dan sonra bu kentin gariplerinin, mazlumlarının, işsizlerinin, kenara, köşeye atılmış insanlarının; kendinden olmayanı yok sayan anlayışın mağdur ettiği insanların yanında olan bir belediye başkanı olacağım"- "Türkiye'de 82 milyon insan ve İstanbul'da 16 milyon insan, bizim hak, hukuk ve adalet yürüyüşümüzü alkışlayacak ve onun yanında duracak"

11 Haziran 2019 Salı 16:23
"Gariplerin, işsizlerinin yanında olan bir belediye başkanı olacağım"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "23 Haziran'dan sonra bu kentin gariplerinin, mazlumlarının, işsizlerinin, kenara, köşeye atılmış insanlarının; kendinden olmayanı yok sayan anlayışın mağdur ettiği insanların yanında olan bir belediye başkanı olacağım." dedi.

İmamoğlu, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki Van İli Başkale İlçesi Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Van seyahati yapmayı planlarken, 2 yıl üst üste yapılan erken seçimin kendisini bu seyahatten alıkoyduğunu belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Seçim yapa yapa, hızlandıra hızlandıra bizi İstanbul'a belediye başkanı yaptılar. Şimdi, 31 Mart'taki bu ilk seçimde bir sürü alavere dalavere ürettiler. Ürettikleri hiçbir şeyin geçerli olmadığını kendileri de söyledi. Günün sonunda milletin hakkını gasbettiler. Milletin hakkını gasbetseler de şükürler olsun ki milletimizde gerçekten derin bir demokrasi anlayışı var. İnsanlarımızın içinde, özgürlük ve haksızlığa karşı dik duruş var. Bu coğrafyanın güzel insanları, doğusu batısı, kuzeyi güneyiyle bu duruşun yanında. Sadece ve sadece bir avuç insan, bu süreci tezgahlayıp, tasarladılar. Göreceksiniz, Türkiye'de 82 milyon insan ve İstanbul'da 16 milyon insan, bizim hak, hukuk ve adalet yürüyüşümüzü alkışlayacak ve onun yanında duracak."

İmamoğlu, vatandaşlara asla cephe almadığını belirterek, "Vatandaşlarımız, oy tercihlerini değiştirmeyebilir ama bizim derdimiz o bir avuç insanla. Günün sonunda göreceksiniz Türkiye kazanacak, İstanbul kazanacak. Bu milletin kardeşliği kazanacak, barış kazanacak, özgürlük kazanacak. Bizim insanlarımızı bölmeye, parçalamaya çalıştılar. Oy verenler, vermeyenler dediler. Vermeyenlere, 'terörist' dediler. Pazarcılara 'terörist' dediler. Sonra, baktılar böyle olmuyor, başka türlü konuşmaya başladılar. O gün de aldırış etmedik, kıymet vermedik. Bugün de aldırış etmiyoruz, kıymet vermiyoruz. Diyoruz ki, 'Kötü söz, sahibine aittir.' Hepsi, aynaya baksın.'' diye konuştu.

Doğruların yanında durmak gerektiğini ifade eden İmamoğlu, katılımcılara şöyle seslendi:

"Benim Kürt kardeşimin, hemşehrimin sorunu, insanlık sorunudur, Kürt sorunu değildir tek başına. Benim vatandaşım kim olursa olsun, bir haksızlık yaşayıp, bir sorun yaşıyorsa onun yanında, adil ve hukuktan yana olmak zorundayız. Bu anlayışla yönetime hazırlık yaptık. Bu anlayışla bütün vatandaşlarımızla birlikte İstanbul'u yöneteceğiz. Allah'ın izniyle 23 Haziran'da seçimi hep birlikte kazanacağız. 23 Haziran'dan sonra bu kentin gariplerinin, mazlumlarının, işsizlerinin, kenara köşeye atılmış insanlarının; kendinden olmayanı yok sayan anlayışın ne yazık ki mağdur ettiği insanların yanında olan bir belediye başkanı olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Vanlı dostlarımdan çok büyük destek bulacağımı biliyorum.''

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 16:23
  1. 23 Haziran
  2. Başakşehir
  3. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anket sonuçları açıkladı! Oran yüzde 76,9
    1. Anket sonuçları açıkladı! Oran yüzde..
    2. Suriyelilerin plaja alınmaması..
    3. İsveç'te İstanbul ve Gaziantep..
    4. Büro Memur-Sen Başkanı Yılancı’dan..
    5. Başkent için kuvvetli yağış ve dolu..
    6. Çiftçilerden hasat yangını uyarısı
    7. Birlikler harekete geçti! 123 göçmen..
    8. "Yaşanılmaz bir dünyaya mecbur kalırız"
    9. Dehşet saçan baltalı sürücüyle ilgili..
    10. 4 kişinin öldüğü olayla ilgili köy..
    11. Akseki Belediye Meclisi Haziran ayı..
    12. Binali Yıldırım'dan miting iddialarına..
    13. Avrupa Birliği'nden 'Brexit' kararı!
    14. YKS oturumları (TYT-AYT-YDT) saat kaçta?
    15. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    16. “İslami Finansal Kuruluşlar İçin Stres..
    17. Güney Kore'den Kuzey Kore'ye 8 milyon..
    18. Örtülü plan açığa çıktı! ‘ABD siber..
    19. Maltepe, Rize Fındıklı ile kardeş..
    20. Afganistan'da mahkumlar serbest..
    21. Hayıt / iffet otu nedir? Kadın..
    22. Edirne'de 123 düzensiz göçmen..
    23. BEÜ'de bin 600 öğrencinin mezuniyet..
    24. Tüketici Başvuru Merkezi’nden imar..
    25. TBMM Başkan Vekili Bilgiç Azerbaycan’da
    26. Şırnak’ta Geleneksel Çocuk Oyunları..
    27. Ürdün İsrail'i "Aksa'daki..
    28. Vali Okay Memiş, “İlim, fen ve..
    29. Sınırdaki güvenlik duvarının yüzde..
    30. Ordu mor-beyaz
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!