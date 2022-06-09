'Garip gurebanın bedduası semadan geri dönmez...'

Kul hakkı insana taalluk eden haklardır. İnsanın mal can namus din ve nesil haklarına tecavüz edildiğinde kul hakkı ortaya çıkmaktadır. Kul hakkı sadece karşı taraftan helallık alındığında ortadan kalkmaktadır. Aksi durumda ortadan kalkması mümkün değildir.

Bakınız Allah’a taalluk eden hakların affı umulduğunu Peygamberimiz bizlere bildirmiştir. Yani nefsine zulmedip namaz kılınmadığında vb. gibi diğer haklarda bir gevşeklik ya da yapılmaması durumunda affının umulduğunu Peygamberimiz bildirmesi bizlere büyük bir rahmettir. Fakat hadisinin devamında kula taalluk eden hakların ise helalleşmedikten sonra mutlak suretle ahirette hakların alınıp hak sahiplerine verildiğinde hakkına tecavüz edilen kişilerin zalimlerden alınıp mazlumlara verilecek bildirilmiştir. O hesapla dünyada kimsenin hakkına girilmemesi gerekmektedir. Aksi durumlarda büyük sorumluluklar vardır. Bu kul hakları genellikle güçlüler tarafından işlenmektedir. Parasına makamına güvenerek garip gurebanın hakkına saldırılmaktadır. Kamu hakkı ise daha bir sıkıntıdır. Günümüzde bir deyim var. Yazımı çok güzel özetlemektedir. Devletin malı deniz yemeyen domuz. Evet bu söz konuyu çok güzel özetlemektedir. Günümüzde sistemden kaynaklanan büyük sorunlardan biri de devletin malına göz dikilmesidir. Bir makama gelen bazı zayıf karakterliler devlette kaldığı sürece devleti yemekten başkaca bir şey yapmazlar. Sistemden kaynaklanan sorunların başında devlet malının talan edilmesi gelmektedir. Ondan olacak sistemi yeniden gözden geçirmemiz lazım gelmektedir. Aksi durumlarda daha çok devlet malı yemeyen domuz olduğu mantığından hareketle devletimiz yenilmeye devam edecektir. Ben Hz. Ömer’in torunu Hz.Ömer bin Abdülaziz’i örnek almaktayım. Hz. Ömer bin Abdülaziz devlette çalışan tüm memurlara talimat verir ve devlet malının talan edilmesinin önüne geçmiş durumdadır. Bu adım sonucu koskoca İslam topraklarında bir tane fakir kalmadığı siyer yani İslam tarihi kitapları yazmaktadır. Devlet malının talan edildiği coğrafyalarda fakir fukara çok olur. Garip gurebanın sesleri tüm semalarda inlediğinden dolayı Rabbimiz o beldelerde rahat ve huzur vermeyecektir. Garip gurebanın bedduası semadan geri dönmez...