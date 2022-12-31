“Garip Bülbül Neşet Ertaş” polemiğine tam gaz devam

“Garip Bülbül Neşet Ertaş” filmine ilişkin olarak Ertaş ailesi ve filme konu olan kitabın yazarı Prof. Dr Erol Parlak arasındaki karşılıklı açıklamalar devam ediyor. Son olarak Prof. Dr Erol Parlak adına Dijital Sanatlar’dan yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi.

“Garip Bülbül Neşet Ertaş” filmimize de adını veren, Prof. Dr Erol Parlak’ın kaleme aldığı, merhum Neşet Ertaş’ın vefatından bir yıl önce son kontrolleri yapmaya başladığı; 2 cilt, 1408 sayfalık kitabı hakkında, Neşet Ertaş ailesinin avukatı Uğur Çapkın’ın yaptığı itibarsızlaştırma açıklamalarına ve bu açıklamalardan yola çıkarak basın etiğine uymayacak ithamlarla yazılan haberlere ve köşe yazılarına cevabımızdır.

-Neşet Ertaş'ın yakınındaki herkese "Bu adam kitabı yayınlamak için benim ölmemi bekliyor" dediği kitap Neşet Ertaş'ın vefatından sonra yayınlanmıştır”

CEVAP: Yapılan tüm ithamlar gibi yukarıdaki iddialar da asılsızdır.

Merhum Neşet Ertaş; 2011 yılının Ocak ayında, CNNTürk TV’deki Afiş programında sunucu Nefise Karatay’la yaptığı röportajda Prof. Erol Parlak’la satır satır, nota nota birlikte çalıştıkları “Garip Bülbül Neşet Ertaş” kitabı için; “Aşağı yukarı kitabı bitirmiş durumda, bana gönderdi. Sadece ben bakacağım şöyle, ne var ne yok” ifadelerini kullanmıştır. Maalesef ki büyük ustamızı da bu röportajdan 1 yıl sonra, 2012 senesinde kaybettik.

Her aşamasında Neşet Ertaş’la birlikte yazılan 2 ciltlik yapıt, 1408 sayfa kalınlığındadır. Ustamıza yakışan bir şekilde titiz bir çalışmayla hiçbir detay atlanmadan özenle hazırlanmıştır.

Bir kez daha altını çizerek belirtmek isteriz ki; Neşet Ertaş’ın kendisi tarafından detaylı bir şekilde anlatılan hayat hikayesiyle birlikte, türkülerinin de aslına uygun olarak notalara aktarıldığı, yayımlandıktan sonra da usta sanatçı Neşet Ertaş üzerine yazılan bütün üniversite tezlerinde ‘kaynakça’ olarak faydalanılan bu kıymetli eserin bugüne kadar Neşet Ertaş’ı anlatan en kapsamlı eser olduğu ve başlangıcından son ana kadar her aşamasında Neşet Ertaş’ın bilgisi dahilinde ilerlendiği, hem CNN Türk röportajıyla hem de fotoğraflarla sabittir.

Hayatının son 15 senesinde Prof. Erol Parlak ile baba oğul, usta çırak ilişkisi yaşayan; Neşet Ertaş’ın paylaştığı hayatını kitaba aktaran, eserlerinin; “kendisi vefat ettikten sonra varislerince değiştirilemez’’ maddesi ile sinema filminde kullanmasına da olanak sağlayan resmi izinleri veren Neşet ustamız biliyordu ki akademisyen, sanatçı Prof. Erol Parlak; bilim insanı kimliği ile yaşamını ve gerçeği olduğu gibi kimseyi incitmeden, türkülerini de aslına uygun biçimde kitaba aktaracaktı. Nitekim de öyle oldu.

*Neşet Ertaş ailesi adına yaptığı açıklamada Avukat Uğur Çapkın:

"Vefatından yirmi gün kadar önce, kanser tedavisinin dördüncü aşamasında olduğu ve ağır ilaçlar aldığı bir günde, yanında noterle Neşet Ertaş'ın evine gelen Erol Parlak. 'Kitabın basılabilmesi için formaliteden ibaret basit bir muvafakat vermen gerekiyor' diyerek tüm eserlerinin 25 yıllık her türlü kullanım hakkını kendisine veren sayfalar dolusu bir muvafakatname imzalatmıştır.

CEVAP: Prof Erol Parlak’ın kişilik haklarına ve konu muvafakatı hazırlayan ve imzada hazır bulunan Noterliğe saldırı mahiyetindeki bu asılsız beyan hakkında hukuki işlem hakkımız saklı kalmak üzere cevabımız şöyledir:

Konu muvafakatname bizzat Neşet Ertaş’ın kendi noteri tarafından Neşet ustamızın bilgisi dahilinde hazırlanmıştır ve akli melikeleri, düşünme, yorumlama kabiliyeti yerindeyken imzalanmıştır.

Ayrıca noterlik kanun ve hükümleri açıktır: Noter katibi akli melikeleri yerinde olmayan bir kişiye muvafakatname imzalatamaz. İlgili noteri suçlayıcı ve küçük düşürücü bu ifade ile ilgili gerekli hukuki işlemleri yapacağına inancımız tamdır.

*Av. Uğur Çapkın; “Mahkemelerce verilen son kararlar, bu muvafakatnameyi de hukuken geçersiz hâle getirmiştir”

CEVAP: "… bu son kararlar Neşet Ertaş ustamızın kitabı ve eserlerinin kullanımı için verdiği bu muvafakatnameyi hukuken geçersiz hale getirmiştir ifadesi kamuoyuna yanlış bilgi vermekten başka bir amacı olmayan ayrıca hukukun üstünlüğü ilkesini sarsmaya yönelik haddini aşan ifadelerdir. Bu açıklamanın bir avukat tarafından yapılmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

SONUÇ OLARAK:

Merhum Neşet Ertaş, geçmişi, bugünü ve geleceği ile barışıktı. Hayat hikayesini anlatmaktan çekinmiyordu. Yıllar içinde birçok televizyon programına konuk olmuş, adına yazılan kitaplarda, röportajlarda, belgesellerde ve herkesin internetten kolayca erişilebileceği programlarda; sanat hayatından özel hayatına kadar görüşlerini açıklıkla paylaşmıştır. Buradan yola çıkarak ustamızın, hayatını anlatan bir filmin çekilmesini istemediğini iddia etmenin tutarsızlığı meydandadır.

“Garip Bülbül Neşet Ertaş” sinema filmimizde büyük ustamızın hayat hikayesi; kendisinin Prof. Erol Parlak’a anlattığı ve kaleme alınan aynı isimli “Garip Bülbül Neşet Ertaş” isimli kitaptan da faydalanarak, hayatına girenlerin kişisel haklarına saygılı bir şekilde yer almaktadır.