İşgalciler, Filistinlilerin zeytin ağaçlarına saldırdı

Filistin bünyesindeki işgalci mikroplar yine kudurdu. Dotan yerleşim biriminden gelen bir grup Yahudi yerleşimci, Arraba beldesinde Filistinlilerin arazilerine baskın düzenledi.

Yerleşimciler, arazilerden kaçmadan önce onlarca ağacın dallarını koparıp, kırarak zarar verdi.

Bölge sakinleri, Yahudi yerleşimcilerin, zaman zaman Filistinlilere ait tarım alanlarına ve ağaçlara zarar verdiğini, çiftçilere saldırma gibi kışkırtıcı eylemler gerçekleştirdiğini belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Tedfiu Semen" (Bedel Ödetme) isimli Yahudi örgütün, İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde düzenlediği benzer saldırıların son zamanlarda arttığı belirtiliyor.

İşgalcilerin bu saldırgan tavırları, Müslüman kesim tarafından, "Gargat ağaçları için kendilerine yer açıyorlar" şeklinde yorumlandı.