Gardiyan alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? CTE personel alımı sonuçları sorgula

Adalet Bakanlığı'na bağlı CTE 5.379 erker, 1.302 kadın infaz koruma memuru (İKM) alımı yaptı. Peki CTE infaz koruma memuru gardiyan alımı sonuçları açıklandı mı? CTE personel alımı sonuçlarında son durum

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü CTE 7 Bin 467 Personel alımı kapsamında 6 bin 681 İKM alınacak. CTE, 6681 İnfaz ve Koruma Memuru alımına kimler başvuru yapabilecek. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü en az lise mezunu adaylar arasından 6681 adet İnfaz Koruma Memuru alımı yapacağını duyurdu. Peki gardiyan alımı 2018 başvuru, gardiyan alımı 2018 başvuru tarihi, yeni gardiyan alımları, gardiyan alımı2018, infaz koruma memuru alımı 2018, gardiyan alımı 2018 başvuru sonuçları, cte personel alımı 2018 başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının cevabı merak ediliyor.

İNFAZ KORUMA MEMURU ALIM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

CTE infaz koruma memuru personel alımı başvuru sonuçları 27 Haziran 2018 günü açıklanacağı duyrulmuştu. CTE personel alım sonuçlarını cte.adalet.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek. Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne personel alımına ilişkin Trabzonda bulunan cezaevleri ve adliyelerde görev alacak olan infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, şoför, sağlık memuru, bilgisayar teknisyeni memur alımı sonuçları açıklandı. Sonuçları Trabzon adliyesinin internet sitesinden öğrenilebilecek.

Birinci ilan ile adli ve idari yargıda görev yapmak üzere; 4771 sözleşmeli zabıt kâtibi, 527 sözleşmeli mübaşir, 27 sözleşmeli şoför, 99 sözleşmeli teknisyen ve 69 sözleşmeli aşçı olmak üzere toplam 5493 personel alınacaktır. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ceza infaz kurumları tarafından sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 6.681 infaz ve koruma memuru, 49 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 223 diğer sağlık personeli (sağlık memuru), 185 teknisyen, 266 destek personeli (şoför), 42 destek personeli (aşçı), 21 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 7.467 personel alımı yapılacaktır. İcra dairelerinde istihdam edilmek üzere uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 1344 sözleşmeli icra kâtibi alımı yapılacaktır.

Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatında çalıştırılmak üzere 10 avukat (tam zamanlı), 20 diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi), 30 destek personeli (şoför), 40 destek personeli (hizmetli) ile Bakanlığın Merkez Atamalı Taşra Teşkilatında aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde çalıştırılmak üzere 50 psikolog ve 50 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 200 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Başvurular 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü başlayıp, 11 Haziran 2018 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erdi.

İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMI ŞARTLARI

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Adli sicil kaydı olmaması,

- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

- Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

Merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11/06/2018 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. 'den kısa boylu olmamak, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70-17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)