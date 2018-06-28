Gardiyan alımı 2018 başvuru formu infaz koruma memuru alımları gardiyanlık sınavı ne zaman

Kamuda personel alımları devam ediyor. PTT’ye 5 personel alınacak olmasından sonra şimdi de Adalet Bakanlığı personel alımı yapacak. CTE’den son dakika açıklamasına göre 5.379 erker, 1.302 kadın infaz koruma memuru (İKM) alacak.Peki İnfaz koruma memuru (İKM) alımları ne zaman başlıyor?

CTE personel alım sonuçlarını cte.adalet.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek. Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü CTE 7 Bin 467 Personel alımı kapsamında 6 bin 681 İKM alınacak. CTE, 6681 İnfaz ve Koruma Memuru alımına kimler başvuru yapabilecek. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü en az lise mezunu adaylar arasından 6681 adet İnfaz Koruma Memuru alımı yapacağını duyurdu. Peki gardiyan alımı 2018 başvuru, gardiyan alımı 2018 başvuru tarihi, yeni gardiyan alımları, gardiyan alımı 2018, infaz koruma memuru alımı 2018, gardiyan alımı 2018 şartları, cte personel alımı 2018 başvurular ne zaman sona erecek? srularının cevabı merak ediliyor.

İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMI ŞARTLARI

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Adli sicil kaydı olmaması,

- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

- Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

Merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11/06/2018 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. 'den kısa boylu olmamak, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70-17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)

İNFAZ KORUMA MEMURU BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

İnfaz Koruma Memuru alımı başvuruları 21 Mayıs 2018 günü başlamıştı. Adaylar başvurularını KPSS sonuç belgesi, başvuru formu ve mezuniyet belgesi ile Adliyelere yapacak.

Sözlü sınav tarihi

Sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği), teknisyen, diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) sözlü sınavı 25/12/2018 ve devam eden günlerde yapılacaktır. Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili sınav merkezince belirlenerek ilan edilecektir.

Sınav şekli

Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

Sözlü sınav konuları:

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),

konularından oluşmaktadır. Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır. Aşçılık sözlü sınavında; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık unvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.