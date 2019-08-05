0553 313 94 23

Gardaşlık gününde 1058 kişi aynı anda halay çekti

Sivas’ta düzenlenen “Gardaşlık Festivalinde” 1058 kişi aynı anda halay çekti.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 20:09
Gardaşlık gününde 1058 kişi aynı anda halay çekti

Sivas’ta düzenlenen “Gardaşlık Festivalinde” 1058 kişi aynı anda halay çekti.


Sivas kongresinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Sivas Gardaşlık Festivali”ilk gününde, "Kanım sana feda gardaşım" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Türk Kızılayı tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan stantta il protokolü kan verdi. Festival kapsamında fotoğraf sergisi, halk oyunları ve sokak oyunları gösterilerinin yanı sıra yaz okullarında eğitim alan çocuklar gösteri yaptı. Akşam saatlerinde ise tarihi tren garından meydana kadar yapılan Gardaşlık yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Sivas Valisi Salih Aydın, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti Milletvekili Semiha Ekinci ile çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüş sonrasında Cumhuriyet Meydandaki etkinlik İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşu ile başladı. Gardaşlık bildirgesinin hep bir ağızdan okunmasının ardından 1058 kişi valilik binası önündeki alanda halay çekti. Davul zurna eşliğinde Sivas halayı ağırlama oyununu gerçekleştiren ekipleri vatandaşlar ilgi ile izledi. Meydana akın edenler cep telefonları ile halayı görüntülemek için adete yarıştı. Festival kapsamında ayrıca “Haydi komşum parka”, “Çadırını da al gel” etkinlikleri yapılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 20:09
  1. fotoğraf
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karabükspor’dan golsüz prova
    1. Karabükspor’dan golsüz prova
    2. Temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk..
    3. Kdz. Ereğli’de uyuşturucu operasyonu:..
    4. Ağrı Kurban bayramı namazı kaçta?..
    5. Bursa Valisi Canbolat’tan orman..
    6. PKK/PYD terör örgütü sınırdaki bez..
    7. Afyonkarahisar Kurban bayramı namazı..
    8. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri..
    9. Cammu Keşmir'in eski başbakanları..
    10. Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde..
    11. Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak..
    12. Gardaşlık gününde 1058 kişi aynı anda..
    13. Hatayspor, Barbosa ve Ouali’yi..
    14. Adıyaman Kurban bayramı namazı 2019..
    15. BM Teksas'taki "terör saldırısını"..
    16. Doç. Dr. İlker Yardımcı’nın eseri..
    17. Kerkük'te uyuşturucu operasyonu
    18. Katil İsrail, Filistin köyü Arakib'i..
    19. Düzensiz göçmenler kendi imkanlarıyla..
    20. Çorum’da “bal hasadı” başladı
    21. İzmir’in Konak ilçesinde, henüz..
    22. Rize’de haber alınamayan vatandaş ölü..
    23. Esed'in kuzeninden çok sert tepki!
    24. Trump onların idamını istedi
    25. Askeri havalimanın yanında tutuşan..
    26. Prototip uçan otomobil deneme uçuşu..
    27. Beşiktaş'ta divan kurulu üyeleri..
    28. İsveç'te dilenmek bile parayla!
    29. Hindistan, Cammu Keşmir'in özel..
    30. Başkan Erdoğan'dan önemli görüşme
    Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!
    Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın partisine katılıyor
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın partisine katılıyor

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı