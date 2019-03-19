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"Garanti ile Geleceği Kodla" Ispartalı öğrencilerle buluştu

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer:- "Hedefimiz, yeni neslin proje kapsamındaki kazanımlarını içselleştirmesi ve dolayısıyla teknolojiyi faydaya dönüştürerek geleceğe yaratıcı adımlar atmasını sağlamak"

19 Mart 2019 Salı 15:42
"Garanti ile Geleceği Kodla" Ispartalı öğrencilerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası'nın çocukları dijital çağın gereksinimlerine daha donanımlı hazırlamaya destek olmak amacıyla 2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirdiği "Garanti ile Geleceği Kodla"nın yeni dönemdeki ikinci durağı Isparta oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, çocukların dünyasını teknoloji ile zenginleştiren atölyelerde uygulanan kodlama ve robotik gibi eğlenceli eğitim içerikleri aracılığıyla, onlara gerekli olan 21. yüzyıl yetkinliklerini kazandırmayı hedefleyen "Garanti ile Geleceği Kodla" projesi, yeni dönem eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Projenin bu yıl ikinci durağı olan Isparta’da, öğretmen eğitimlerinin ardından öğrenci eğitimleri de gerçekleştirildi.

Garanti Bankası'nın dijital dönüşüm odaklı stratejisine paralel olarak Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirdiği projenin Isparta’daki eğitimlerine ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri katıldı.

Çocuklar, atölyelerde birebir eğitim materyalleri ve eğitmenler eşliğinde aldıkları eğitim sayesinde bir probleme farklı çözüm yolları bulmayı deneyimledi.

Aynı zamanda çocuklar eğitimlerde algoritmik düşünce yapısını kullanarak hayal ettiklerini somutlaştırmanın bir yolu olduğunu keşfetti.

Öte yandan çocuklar eğitimlerine devam ederken velileri de "Aile İçi Etkili İletişim” temalı seminere katıldı.

2018 yılında kapsamı genişletilerek öğretmen eğitimlerinin de dahil edildiği projede, Ispartalı öğretmenler eğitimlerle, eğitime katılan öğrencileriyle projeler geliştirebilecek bilgi birikimine sahip oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, dijital okuryazarlığın artık temel bir beceri olarak kabul edildiğini belirterek, yeni nesillere 21. yüzyıl yetenek ve becerilerini kazandırmayı hedefleyen faaliyetlere son derece önem verdiklerini vurguladı.

Nitelikli eğitimin bankanın toplumsal değer yaratma anlayışı çerçevesinde uzun yıllardır öncelik verdiği ve büyük bir motivasyonla çalıştığı alanların başında geldiğini belirten Başer, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşümü temel stratejisi kabul eden bir kurum olarak, genç nesillerin de dijital okuryazarlık oranını artıracak öncü ve yenilikçi çalışmalara imza atmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz projemizin 4. yılında da Türkiye'nin farklı coğrafyalarından birçok çocuk ve ailelerine ulaşacak olmaktan ve öğretmenlerimizin katılımıyla projenin sosyal faydasını artıracak olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz, yeni neslin proje kapsamındaki kazanımlarını içselleştirmesi ve dolayısıyla teknolojiyi faydaya dönüştürerek geleceğe yaratıcı adımlar atmasını sağlamak."

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:42
  1. Garanti Bankası
  2. kod eğitimi

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