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Garanti BBVA'dan taksit ödeyen konut kredisi kampanyası

Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü Murat Atay:- "Yeni konut almak isteyen ve kredisini bankamızdan kullanan müşterilerimiz için hayata geçirdiğimiz Taksitler Garanti BBVA'dan kampanyasının sektöre yeni bir soluk getireceği inancındayız"

05 Eylül 2019 Perşembe 10:37
Garanti BBVA'dan taksit ödeyen konut kredisi kampanyası

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, başlattığı "Taksitler Garanti BBVA'dan" kampanyası kapsamında, konut kredisi kullanan müşterilerin son 2, 4 ya da 6 taksidini kendisi ödüyor.

Garanti BBVA'nın açıklamasına göre, banka, konut kredisinde yeni bir döneme imza atıyor ve belirlenen şartlara uygun kredi kullanan müşterilerinin taksitlerini ödüyor. Garanti BBVA Mortgage tarafından hayata geçirilen ve 31 Ekim'e kadar geçerli olacak "Taksitler Garanti BBVA'dan" kampanyası kapsamında, kullanılan kredinin vadesine bağlı olarak, müşterilerin son 2, 4 ya da 6 taksidini Garanti BBVA karşılıyor.

Kampanya maksimum 750 bin TL'lik konut kredileri için geçerli olurken, 60-83 ay vadeli konut kredilerinde son 2 taksit, 84-119 ay vadelide son 4 taksit, 120-240 ay vadelide ise son 6 taksit Garanti BBVA tarafından ödeniyor.

Açıklamada kampanyayla ilgili olarak görüşleri yer alan Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü Murat Atay, konut finansmanında yenilikçi ürünleriyle her zaman müşterileri için fark yaratmaya, onlara en uygun şartlarla kredi kullandırmaya gayret ettiklerini bildirdi.

Yeni konut almak isteyen ve kredisini Garanti'den kullanan müşteriler için hayata geçirilen kampanyanın bu anlamda sektöre yeni bir soluk getireceğini vurgulayan Atay, "Özellikle son 2 ayda konut satışlarında yaşanan hareketlilik sevindirici bir grafik sergilerken, müşterilerimizin taksitlerini üstlendiğimiz yeni kampanyamızın da sektöre olumlu katkı sunarak konut almak isteyenleri memnun edeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:37
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