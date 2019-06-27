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Garanti BBVA'dan CepPOS uygulamasıyla iş yerleri için bir yenilik

CepPOS uygulaması sayesinde KOBİ ve mikro ölçekteki iş yerleri, bundan böyle akıllı cep telefonlarından ödemeleri hızlı ve güvenli bir şekilde tahsil edecek

27 Haziran 2019 Perşembe 10:30
Garanti BBVA'dan CepPOS uygulamasıyla iş yerleri için bir yenilik

İSTANBUL (AA) - BonusFlaş ile kredi kartlarını cep telefonu uygulamasına çevirerek cüzdanları cep telefonuna taşıyan Garanti BBVA, şimdi de yeni POS uygulaması CepPOS ile iş yeri sahiplerinin Android telefonlarını temassız özellikli POS cihazına dönüştürüyor.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, CepPOS uygulaması sayesinde KOBİ ve mikro ölçekteki iş yerleri, bundan böyle akıllı cep telefonlarından ödemeleri hızlı ve güvenli bir şekilde tahsil edecek.

NFC (temassız mobil ödeme) özelliğine sahip Android cep telefonlarını POS cihazına dönüştüren bu uygulamayla temassız işlem limiti dahilinde, temassız kredi kartı/banka kartından veya mobil ödeme özellikli Android cep telefonlarından uygulamaya sahip iş yerlerinde kolayca ödeme yapılabilecek.

Temmuz itibarıyla kullanılabilecek CepPOS’un iş yerleri tarafından cep telefonlarına indirilmesi ve Garanti BBVA üye iş yeri olunması yeterli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu, Türkiye’nin teknolojide öncü bankası Garanti BBVA'nın, çağın olanaklarını herkese sunma vizyonuyla müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak, onlara değer katacak yenilikçi ürün ve hizmetler tasarlamaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ödeme sistemleri dünyasında müşterilerin başlıca üzerinde durdukları noktalar güvenlik, hız ve kolaylık… Biz de müşterilerimize sunduğumuz her yenilikte bu 3 unsuru temel alıyor ve ürünlerimizi buna göre tasarlıyoruz. CepPOS da bu yaklaşımın en güncel yansıması… Giderek mobile evrilen dünyamızda, müşterilerimize hızlı ve güvenilir bir alışveriş deneyimi yaşattığımız noktada, alışverişin diğer tarafı olan iş yerlerimize de benzer kolaylıkları sunmayı hedefledik. Bundan böyle, temassız mobil ödeme özelliği bulunan bir Android cep telefonuna sahip iş yerleri, CepPOS uygulamasını telefonlarına indirip, hızlı üye iş yeri başvuru süreci sonrası, cep telefonlarını temassız POS cihazı olarak kullanıp, sadece saniyeler içinde kolay ve güvenli bir şekilde ödeme alabilecekler. Garanti BBVA olarak CepPOS gibi yenilikçi ürünlerimizle ödeme sistemleri dünyasına öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz."



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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:30
  1. Garanti BBVA

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