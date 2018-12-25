Garanti Bankası "Girişimci Kadın Buluşmaları" bu kez İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası'nın Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile düzenlediği ve Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilen Girişimci Kadın Buluşmaları İstanbul'da gerçekleşti.

Garanti Bankası ve KAGİDER'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisinin itici güçlerinden biri olan kadın girişimcilerin ihtiyaç duydukları bilgi ve deneyim aktarımıyla yeni iş birlikleri kurmaları ve yeni pazarlara açılmalarına katkı sağlamayı amaçlayan Girişimci Kadın Buluşmaları, Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran ve KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar’ın konuşmalarıyla başladı.

Farklı sektörlerden pek çok kadın girişimciyi ve büyük kurumların satın almacılarını bir araya getiren etkinlik, kadın girişimcilerin karşılıklı görüşmelerini içeren hızlandırılmış iş bağlantıları ve stant ziyaretlerine ek olarak "İşinizde Sınırları Aşın" seminerinin ardından "Söz Satın Almacılarda" paneli ile devam etti.

Katılımcılar, işlerinin gelişmesi ve sürdürülebilirliği için fayda sağlayacak alanlar olan dijital trendler, e-ticaret, dış ticaret destekleri ve dış ticarette ödeme yöntemlerine kadar geniş bir yelpazede bilgilendirildi.





- "Kadın girişimcilerin yeni pazar ve müşteri bulmaları için yoğun çalışıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, kadın girişimcilerin işlerini bir sonraki adıma taşımaları, hatta işlerinde sınırları aşmaları adına yeni pazar ve müşteri bulmaları için de yoğun olarak çalıştıklarını, bu doğrultuda uzun zamandır yine KAGİDER ile birlikte gerçekleştirdikleri etkinliklere yeni bir boyut katarak Girişimci Kadın Buluşmaları'nı hayata geçirdiklerini bildirdi.

Onaran, buluşmalara ülke çapından satın almacıları da davet ettiklerini, bu sayede hem kadın girişimcilerin birbirleriyle ikili görüşmeler yaparak yeni iş fırsatları yakalamasına hem de önemli kurumların satın almacıları ile network oluşturabilmesine aracı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Girişimci Kadın Buluşmaları ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Merkezi'nin modelini Türkiye'de uygulayan ilk bankayız. Kadın girişimcilerin işlerini büyütmeleri için uzun yıllardır, 4 ayaklı bütünsel bir program hayata geçiriyoruz. Finansman ayağı kapsamında eforumuzun belirgin bir kısmını kadın girişimcilerin çeşitli uluslararası kaynaklara ulaşmaları için harcıyoruz. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası kaynakları bünyemize katarak kadın girişimcilere yaklaşık 5 milyar lira finansman sağladık. Bu yıl da Türkiye’de bir ilke imza atarak Uluslararası Finans Kurumu ile kadın girişimcilere özel 75 milyon dolarlık sosyal bono ihracını gerçekleştirdik.

2012 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürüttüğümüz Kadın Girişimci Yönetici Okulu Programı da kadın girişimcilerin eğitim ihtiyacını karşılıyor. Bu kapsamda şu ana kadar 2 bin kadın girişimciye dokunduk. Cesaretlendirme ayağında ise bugün 37 bin başvuruya ulaşan Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması bulunuyor. Yarışma sayesinde kadınların cesaretlenmelerinde, motive edici hikayelerden ilham almalarında rol oynadık. Tüm bunlara ek olarak, kadın girişimcilerin yeni pazar ve yeni müşterilere ulaşmaları gerektiğinin farkındayız. Bu yıl Bolu’dan sonra İstanbul’da da bizi bir araya getiren Girişimci Kadın Buluşmaları da her zaman olduğu gibi bu amaca başarıyla hizmet ediyor. Kadın girişimcilere yönelik çalışmalarımıza bundan sonra da yenilikçi ürün ve hizmetlerle devam edeceğiz."





- "Çalışma yaşında olan yaklaşık 20 milyon kadın iş gücüne dahil değil"





KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar da kadın girişimcilik ve kadınların ekonomiye katılımının Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu vurguladı.

Oktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin geleceğini belirleyecek hayati konular arasında yer alıyor. Bugün ülkemizde nüfusun yarısı kadınlardan oluşuyor ama kadının istihdama katılım oranı sadece yüzde 29,5 düzeyinde. Çalışma yaşında olan yaklaşık 20 milyon kadın iş gücüne dahil değil. Türkiye'de girişimcilerin ise sadece yüzde 9'u kadın. Bu rakamlar kadınlardaki saklı potansiyeli açıkça gözler önüne seriyor. İşte bu potansiyel; toplumdaki ataerkil bakış açısı, kadınların çocuk ve yaşlı bakımından sorumlu görülmesi, eşit eğitim imkanı bulamama, finansmana erişim zorluğu gibi engeller sebebiyle hayata geçirilemiyor. 2019'da kadınların girişimcilik ekosisteminin çok daha geniş parçasını oluşturmasını istiyoruz. Kadınların teknoloji ve inovasyona dönük girişimlerde daha fazla yer ve pay aldığını görmeyi arzu ediyoruz. Ayrıca, 2019'da kadınların, sürdürülebilir büyüme ve karlılık odaklı işletme girişimciliğinin örnek yapılarını oluşturmalarını bekliyoruz. Bu vesileyle kadınların ekonomiye daha çok dahil edilmeleri için tüm kamu ve özel sektör temsilcilerinin inisiyatif alması çağrımızı yineliyoruz."