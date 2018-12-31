Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil: "Türkiye ve Garanti, BBVA Grubu için stratejik öneme sahip."

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31 Aralık 2018 Pazartesi 10:59
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 10:59
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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