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Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil: "2019'u finansal değişkenlerin sağlıklı temele oturtulması açısından fırsat olarak görüyoruz."

31 Aralık 2018 Pazartesi 10:58
Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil: "2019'u finansal değişkenlerin sağlıklı temele oturtulması açısından fırsat olarak görüyoruz."

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Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 10:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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