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Garanti Bankası, "en çok tercih edilen banka" oldu

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten:- "Bu yıl, liderliğimizi vadeli mevduat ve bireysel kredilere de taşıyarak, Türkiye'nin 'en büyük özel bankası' olmak bizi oldukça gururlandırdı"

30 Kasım 2018 Cuma 13:32
Garanti Bankası, "en çok tercih edilen banka" oldu

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, yılın üçüncü çeyrek sonuçlarına göre özel bankalar arasında bireysel kredilerin ardından vadeli tasarruf mevduatında "en çok tercih edilen banka" olarak ilk sıraya yerleşti.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bankanın üçüncü çeyrekte sergilediği başarılı performansta bireysel bankacılık alanında gerçekleştirdiği çalışmalar önemli katkı sağladı.

Yılın üçüncü çeyrek sonuçlarına göre Garanti Bankası, özel bankalar arasında bireysel kredilerin ardından vadeli tasarruf mevduatında "en çok tercih edilen banka" olarak ilk sıraya yerleşti.

Konut kredileri ve kart tarafında hâlihazırda lider olan Garanti, 2018 yılında bireysel krediler ve vadeli mevduatta da liderliğe yükselerek tüm bireysel ürün gruplarında Türkiye'nin "en büyük özel bankası" oldu.



- "Tabana yaygın mevduatımızı büyüterek liderliğe ulaştık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, 2018'in mevcut müşterileri koruyarak, bankanın mevduat yönetimini yeniden değerlendirdikleri bir yıl olduğunu belirterek, "Müşteri ihtiyaçlarına uygun önemli operasyonel iyileştirmeler yaptık. Garanti uzmanlığı güvencesinde, şubelerimiz ve dijital kanallarımızdan sunduğumuz şeffaf, erişimi kolay yeni çözümler sunarak hem mevcut müşterilerimizin bağlılığını üst seviyelere taşıdık hem de bizimle çalışmak isteyen yeni müşterilerin sayısını artırdık. Tüm bunlar neticesinde, tabana yaygın mevduatımızı büyüterek liderliğe ulaştık." ifadelerini kullandı.

Tüketici kredilerinde ise kredili mevduat hesabındaki büyümenin de etkisiyle oldukça güçlü bir ivme yakaladıklarını kaydeden Akten, "Günümüzde müşterilerimizin tüketim alışkanlıkları her geçen gün daha fazla dijital ortama kayıyor. Biz de müşterilerimizin krediye ihtiyaç duydukları anda uygun çözümlerle yanlarında olmak için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Garanti alışveriş kredisi ile alışveriş anında krediye ihtiyacı olan müşterilerimize anında destek olmak bu konudaki yeniliklerimizden biri olarak öne çıkıyor." bilgisini verdi.

Akten, bu yıl, liderliklerini vadeli mevduat ve bireysel kredilere de taşıyarak, Türkiye'nin "en" büyük özel bankası olmanın kendilerini oldukça gururlandırdığını dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ayrıca bireysel bankacılık alanında 'Garanti, müşteri deneyimi, şubelerdeki dijital dönüşüm, e-ticaret sektörüne yönelik yenilikçi proje ve çözümlerle' World Finance tarafından üst üste dördüncü kez 'Türkiye’nin En İyi Bireysel Bankası' ve European CEO Magazine tarafından da 'Avrupa'nın En İyi Bireysel Bankası' seçildik. Elde ettiğimiz başarılar, motivasyonumuzu artırırken müşterilerimize daha iyi hizmet sunmak için çıtamızı daha yükseğe taşıyor."

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 13:32
  1. Garanti Bankası
  2. Mahmut Akten

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