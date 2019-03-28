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Garanti Bankası, “CDP Türkiye İklim Liderleri” arasında

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin: - “İklim değişikliği kaynaklı risk ve fırsatların Türk iş dünyasının gündeminde her geçen gün daha fazla yer bulması gurur verici”

28 Mart 2019 Perşembe 12:12
Garanti Bankası, “CDP Türkiye İklim Liderleri” arasında

İSTANBUL (AA)- Dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan CDP’nin İklim Değişikliği ve Su programlarının 2018 yılı Türkiye sonuçlarının açıklandığı 27 Mart Çarşamba günü yapılan CDP İklim Değişikliği Konferansı’nda, Garanti Bankası, önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da CDP Türkiye İklim Liderleri arasında yer aldı.

Garanti Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun Türkiye ayağını yürüttüğü, dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu CDP’nin, 2018 yılı Türkiye sonuçları, Zorlu PSM’de gerçekleşen CDP İklim Değişikliği Konferansı’nda paylaşıldı. Konferans, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski ve CDP Avrupa Direktörü Steven Tebbe konuşmalarıyla başladı.

Garanti Bankası, ana sponsor olarak destek verdiği konferansın “Liderler Paneli”nde de konuşmacı olarak yer aldı. AFD Türkiye İklim ve Orman Politikaları Kıdemli Yöneticisi, Zeren Erik’in moderatörlüğünde gerçekleşen panele, Garanti Bankası Kurumsal Krediler ve Proje Finansmanı Yapılandırma Direktörü Emre Hatem, Arçelik Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İşler Müdürü Fatih Özkadı ile Aselsan Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş katıldı. Konferansta aynı zamanda CDP Türkiye Liderleri ödülleri de sahiplerini buldu. Garanti Bankası’nın ödülünü Emre Hatem teslim aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, İklim değişikliği kaynaklı risk ve fırsatların Türk iş dünyasının gündeminde her geçen gün daha fazla yer bulmasının gurur verici olduğunu belirtti.

Değişen tüketici algısını ve özellikle yeni neslin yüksek beklentilerini göz önüne aldığımızda, artık hiçbir kurumun iklim değişikliği konusunda aksiyon almama gibi bir lüksü bulunmadığını dile getiren Edin, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Garanti Bankası olarak biz de bu konuyu kendi faaliyetlerimiz kapsamında dikkate aldığımız kadar, müşterilerimiz tarafından da benimsenmesi ve tüm sektörlerde yaygınlaşması için çalışıyoruz. Sürekli gelişim ilkesi çerçevesinde programın metodolojisi her yıl daha da zorlaşıyor. Buna rağmen ülkemizden yüksek puanlar çıkmaya devam ediyor. Bu da, Türkiye’deki pek çok şirketin iklim değişikliği ile mücadele konusunda dünya standartlarını yakaladığını gösteriyor. Biz de geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu yıl da CDP Türkiye İklim Liderleri arasında yer aldığımız için çok mutluyuz. Önümüzdeki yıllarda programa yanıt veren şirket sayısının daha da artmasını diliyoruz.”

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:12
  1. CDP Türkiye İklim Liderleri
  2. Garanti Bankası

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