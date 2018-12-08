Garanti Bankası-BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Destek Programı tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de sosyal girişimcilik alanına özel olarak tasarlanan ve bir finans kurumu tarafından yürütülen ilk sosyal girişimcilik destek programı olan BBVA Momentum’un Türkiye ayağının finali gerçekleştirildi.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir bir iş modeli ile yüksek sosyal etki yaratmak isteyen girişimcilere katkı sağlamayı amaçlayan Garanti Bankası- BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Destek Programı’na katılarak eğitimlerini başarıyla tamamlayan 9 girişim arasından seçilen Biryudumkitap, Engelsiz Çeviri ve Tolkido, farklı ülkelerden programa katılan girişimcilerle birlikte BBVA’nın Madrid’te düzenleyeceği uluslararası kapanış etkinliğine gitmeye hak kazandı.

Garanti Bankası’nın Impact Hub İstanbul ile beraber yürüttüğü ve Türkiye, ABD, Meksika ve Kolombiya’da eş zamanlı olarak gerçekleşen programa bu yıl, Türkiye'den Önemsiyoruz, Minorpreneurs, Tarlamvar, 3Dörtgen, Engelsiz Çeviri, Tolkido, Joon, Biryudumkitap, Haus Freeze Dry olmak üzere 9 girişim katıldı.





- “Türkiye’de sosyal fayda yaratmaya odaklanan girişimlere tam destek veriyoruz”





Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, şunları kaydetti:

“Öncelikle bu özel programa katılmaya hak kazanan tüm girişimcilerimizi, beş ay süren, geniş kapsamlı bu programı başarıyla tamamladıkları için bir kez daha kutluyorum. Girişimcilik konusu stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor ve bugüne kadar da bu alanda pek çok çalışmaya imza attık. İlkini geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz Garanti Bankası- BBVA Momentum programı ile birlikte Türkiye’de sosyal fayda yaratmaya odaklanan girişimlere bir başka koldan da destek vermeye başladık. Bu programla, sosyal girişimcilerimiz, dünyanın önde gelen işletme okullarından biri olan İspanya’daki IE Business School’dan eğitim fırsatları yanında, yetkin mentorlarla iş planlarını çalışma fırsatı buluyor.

Sosyal girişimlerimiz için programın diğer önemli avantajlarından biri de hem Garanti Bankası hem de BBVA’nın Türkiye ve dünyada sahip olduğu geniş müşteri ve yatırımcı ağından da yararlanabilecek olmaları. 7 Aralık’ta gerçekleştirilen final günü kapsamında komite tarafından değerlendirilen girişimlerden üç tanesi ise farklı ülkelerden programa katılan girişimcilerle birlikte Madrid’te gerçekleştirilecek ve bu alanda önde gelen isim ve kuruluşların bir araya geleceği uluslararası etkinliğe katılmaya hak kazandı. Orada da önemli deneyimler kazanacaklarına gönülden inanıyorum.”

BBVA Momentum’un Türkiye ayağında jüri üyesi olarak, Collective Spark Genel Ortağı Atıl Erken, 500 Startups Kurucu Ortağı Rina Onur, mentor ve yatırımcı Ömer Erkmen, EKA Global Kurucusu ve GBA (Galata Business Angels) Üyesi Arif Akdağ, BUMED Business Angels Yönetim Kurulu Üyesi Neda Soydan, Garanti Bankası Stratejik Planlama ve Sorumlu Bankacılık Direktörü Burçin Bıkmaz ve e-Bursum Kurucusu Mesut Keskin yer aldı.