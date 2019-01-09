0553 313 94 23

Garanti Bankası, 2019 beklentilerini açıkladı

Garanti Bankası Faaliyet Planı'na göre, TL cinsinden kredilerde 2019'da yaklaşık yüzde 5 büyüme beklenirken, takipteki kredilerin yüzde 7'nin altında kalacağı öngörüldü

09 Ocak 2019 Çarşamba 14:12
Garanti Bankası, 2019 beklentilerini açıkladı

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası Faaliyet Planı sunumuna göre, 2019 yılında TL cinsinden kredilerde yaklaşık yüzde 5 büyüme bekleniyor.

Garanti Bankası, internet sitesinde yayımladığı Faaliyet Planı sunumuyla 2019 beklentilerini açıkladı.

Sunuma göre, TL cinsinden kredilerde yaklaşık yüzde 5 büyüme, yabancı para cinsinden kredilerde ise yüzde 10 daralma bekleniyor. Takipteki kredilerin yüzde 7'nin, net toplam kredi riski maliyetinin de 300 baz puanın altında kalacağı öngörüldü.

Swap fonlama giderleri dahil TÜFE gelirleri hariç net faiz marjının yatay, net ücret ve komisyonlarda yıllık büyümenin yüzde 10-13 bandında seyredeceği belirtildi.

Sunumda, operasyonel giderlerdeki yıllık büyümenin TÜFE'nin altında kalacağı tahmini de yer aldı.




Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 14:12
  1. Garanti Bankası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'a tepkiler büyüyor! Protestolar başladı
    1. Trump'a tepkiler büyüyor! Protestolar..
    2. Sufi Yolu'nu yürüyen Amerikalı..
    3. GDO demek, canlıya yaratılıştan..
    4. İsviçre Merkez Bankası geçen yıl 15,3..
    5. Çankırı’nın meşhur Tuz Odası..
    6. Üst düzey Rus yetkiliden flaş..
    7. ABD Adana Konsolosluğu tercümanı Hamza..
    8. İlçe jandarma komutanına uyuşturucu..
    9. Almanya'da 3 havalimanında uyarı grevi..
    10. İş yerini soyan hırsızdan pişkin not!..
    11. Tekirdağ'da patlama! Ölü ve yaralılar..
    12. Ateist sevici sözde ilahiyatçıya..
    13. "IKBY'de tutuklu çocuklara işkence..
    14. Tayland'da alıkonulan Suudi genç kadın
    15. Taşı boya, gülümse
    16. İzmir'de rezalet! Sözde doktor,..
    17. THY'den sefer iptali
    18. Ukraynalı judoculardan Türk askerine..
    19. ETCEP! (Eğitimde Toplumsal Cinsiyet..
    20. Karçal Dağları'nda sonbahar güzelliği
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı