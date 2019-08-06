Gara'da teröristlere ağır darbe Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, hava harekatı ile 7 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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