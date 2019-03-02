Gaptarım-Gapfood fuarları 5 mart’ta açılıyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 10. Gaptarım Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı ile 15.Gapfood Gıda Fuarlarının açılış töreninin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımı ile gerçekleştirileceğini belirterek, sektörde faaliyet gösteren firma temsilcilerini ve ilgi duyan herkesi fuara davet etti.

Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Tarım İl Müdürlüğü, Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, Gaziantep Ziraat Odası, Gaziantep Ticaret Borsası, Güneydoğu İhracatçılar Birliği destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından organize edilen, 10. Gaptarım Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı ile 15.Gapfood Gıda Fuarları 5 - 9 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Fuarın önemi ve sektörlere yönelik değerlendirmelerde bulunan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, tüm sektörlerde olduğu gibi gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde de ileri teknoloji ile katma değerli üretimin önemine vurgu yaparak, “Günümüz koşullarında gıda, tarım ve hayvancılık sektörleri artık çok daha stratejik sektörler haline gelmiştir” dedi.

Dünya ekonomisinde, artan nüfus ve küresel ısınmanın getirdiği olumsuzlukların gıda, tarım ve hayvancılık sektörüne olan ilgiyi daha da arttırdığını dile getiren Ünverdi, “Bu nedenle ülkemizin en önemli sektörleri arasında yer alan gıda, tarım ve hayvancılık sektörüne daha çok önem vermemiz gerekiyor.Tüm sektörlerde olduğu gibi bu sektörlerde ileri teknoloji ile katma değerli üretim, daha fazla kazanç elde etmemizi sağlayacak ve ihracattaki payımızı artıracaktır” şeklinde konuştu.

Günümüzde özellikle uluslararası rekabet ortamında söz sahibi olmak için bu sektörlere daha fazla yatırım yapılması ve yeni projeler geliştirmesi gerektiğine dikkati çeken Ünverdi, “Katma değeri yüksek gıda ve tarım ürünleri üretimi ve ihracatı, pastadan daha çok pay almamız ve dolayısıyla bu sektörlerin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Gıda, tarım ve hayvancılık artık sıradan sektör olmaktan çok stratejik sektörler haline geldi” ifadelerini kullandı.

“Bu sektörlerde dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için yeni tarım ve hayvancılık projelerinin hayata geçirilmesi son derece önemli” diyen Ünverdi, “Bilim ve teknoloji bu sektörlerin en önemli paydaşları haline geldi. Artık bir buğday tanesini dahi hasatta heba etmememiz gereken süreçteyiz. Her alanda olduğu gibi burada da verimliliği arttırıcı çalışmalar üzerinde durmalıyız. O zaman hedeflerimize daha çabuk ulaşırız” ifadelerine yer verdi.

Ünverdi, Gaziantep için çok büyük önem taşıyan fuarların, sektör paydaşlarının yeni teknolojileri tanıması, ticari anlaşmalar yapması, üretimde yüksek teknolojiyi kullanması ve karşılıklı bilgi alışverişi sağlanmasında oldukça yararlı olacağını ifade etti.

Fuar hakkında

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuarların resmi açılış töreni saat 16.00’da protokolün katılımıyla yapılacak.

Temsil edilecek marka ve firma sayısının 200 olduğu fuarlarda, tarım makinaları, güneş paneli, traktör ve ekipmanları, hayvansal üretim makineleri, sulama sistemleri, tarımsal danışmanlık, gübre, ilaçlama, yem katkı maddeleri gıda ürünleri gibi ürün grupları yer alacak.

Fuarda başta Gaziantep olmak üzere, Ankara, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Kocaeli, Malatya, Mersin, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’dan firmalar ürünlerini sergileyecek.

Bölge il ve ilçelerden çiftçiler, üreticiler, akademisyenler, bayiler, ilgili kurum, kuruluş, oda ve dernek üyelerinden ziyaretçilerin geleceği fuarları 200 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Düzenlenecek etkinlikler

Her yıl olduğu gibi çeşitli etkinliklerin yapıldığı fuarlarda bu yıl Dr. Fitoterapist Ümit Aktaş tarafından, ‘Süper Gıda Moringa’ konulu konferans düzenlenecek. KADEM Gaziantep Temsilciliği ve Tarım Orman İl Müdürlüğü ortaklığında yürütülen ‘Doğal Atık Toprağa Katık’ Projesi’nin sertifika töreni ve farkındalık eğitimi verilecek.

Birlikler ve Odalar tarafından çiftçileri bilinçlendirmeye yönelik çeşitli etkinliklerin de gerçekleştirileceği fuarlara çevre il ve ilçelerden araçlarla organize gelişler sağlanacak.