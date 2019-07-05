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GAP barajlarından ekonomiye 200 milyar liralık katkı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Fırat-Dicle Havzası'nda sahip olunan potansiyelin ekonomiye kazandırılması için bugüne kadar kamu-özel sektör iş birliğiyle 23 baraj ve HES'i işletmeye aldık"- "Bu tesisler işletmeye alındıkları tarihten itibaren 710 milyar kilovat saat enerji üretimi yaparak milli ekonomimize yaklaşık 200 milyar lira katkı sağladı"

05 Temmuz 2019 Cuma 12:49
GAP barajlarından ekonomiye 200 milyar liralık katkı

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Fırat-Dicle Havzası'nda bugüne kadar kamu-özel sektör iş birliğiyle 23 baraj ve hidroelektrik santralinin (HES) kullanıma sunulduğunu belirterek, "Bu tesisler işletmeye alındıkları tarihten itibaren 710 milyar kilovat saat enerji üretimi yaparak milli ekonomimize yaklaşık 200 milyar lira katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin hidroelektrik enerji potansiyelinin yüzde 16'sının Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yer aldığını bildirdi.

Hidroelektrik santrallerinin Türkiye'nin hızla artan enerji talebinin yerinde, zamanında ve çevreci bir şekilde karşılanmasını sağladığını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Türkiye, enerji üretiminde özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği atılımla yerli ve yenilenebilir kaynakların devreye sokulması yönünde önemli bir mesafe katetti. Çevreci bir enerji üretim şekli olan hidroelektrik enerjiye yönelik yatırım ve teşviklerimiz bundan sonra da sürecek. Dış ticaret açığında büyük payı olan enerji ithalatını ancak bu yolla yani yerli kaynakların devreye alınmasıyla aşabiliriz."

GAP bölgesinde yürütülen çalışmalara dikkati çeken Pakdemirli, "Fırat-Dicle Havzası'nda sahip olunan potansiyelin ekonomiye kazandırılması için bugüne kadar kamu-özel sektör iş birliğiyle 23 baraj ve HES'i işletmeye aldık. Bu tesisler işletmeye alındıkları tarihten itibaren 710 milyar kilovat saat enerji üretimi yaparak milli ekonomimize yaklaşık 200 milyar lira katkı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

- GAP'tan beklenti büyük

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığından verilen bilgilere göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Türkiye'nin en büyük vizyon projelerinden biri olan GAP kapsamında inşa ettiği barajlarla ülke ekonomisine büyük katkılar sunuyor.

Bu kapsamda, Türkiye ve dünyada elektriğin sigortası olarak değerlendirilen hidroelektrik enerji üretimi potansiyelinin devreye alınması konusunda yoğun çalışmalar yapılıyor.

ABD'den Kanada'ya, Finlandiya'dan Japonya'ya kadar birçok ülke, hidroelektrik enerji potansiyelinin yüzde 80, 90 hatta yüzde 100'ünü geliştirerek devreye almış bulunuyor.

Türkiye de bu alandaki çalışmalara büyük önem veriyor. Topoğrafyası ve morfolojik yapısı göz önüne alındığında Türkiye, birçok alanda şanslı sayılabilecek ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye'de enerjinin önemli bir kısmı Fırat-Dicle Havzası'nı kapsayan GAP bölgesinden karşılanıyor. GAP enerji projeleri çerçevesinde, Fırat ve Dicle nehirleriyle yan kolları üzerinde bir kısmı depolamalı olmak üzere toplam 41 hidroelektrik santral yapılarak, 7 bin 500 megavat kurulu güçle yılda 27 milyar kilovat saat enerji üretilmesi planlanıyor.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:49
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