Ganyan bayi sahibini öldüren zanlı İskenderun’da yakalandı .

Hatay’ın Payas ilçesinde ganyan bayi işletmesi sahibini bıçaklayarak öldüren şahıs İskenderun’da yakalandı

Payas ilçesinde 22 Şubat tarihinde ganyan bayi işletmesi sahibi Ali Karaçay’ı boğazından bıçaklayarak öldüren T.G., Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucunda İskenderun ilçesinde yakalandı. Akşam saatlerinde Dörtyol Adliyesinde nöbetçi mahkemeye çıkarılan T.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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