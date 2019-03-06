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Gannuşi'den Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi için partilere çağrı

Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, siyasi partilerin Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi konusundaki uzlaşıya bağlı kalmalarını istedi

06 Mart 2019 Çarşamba 17:48
Gannuşi'den Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi için partilere çağrı

TUNUS (AA) - Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, parlamentonun Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimini tamamlayabilmesi için siyasi partilere daha önce üzerinde anlaştıkları adaylara bağlı kalmaları çağrısı yaptı.

Nahda milletvekilleriyle toplantısının ardından basın mensuplarına konuşan Gannuşi, "Tunus'un kesinlikle Anayasa Mahkemesi'ne ihtiyacı var. Tüm parlamento gruplarını bu konuda daha önceden varılan uzlaşıya bağlı kalmaya çağırıyorum." dedi.

Gannuşi, Tunus parlamentosundaki partilerin Anayasa Mahkemesi üyeleri için vardıkları uzlaşıyla bu konudaki bilinci ortaya koyduklarını belirtti.

Siyasi partilerin üzerinde uzlaştığı 4 adaydan şu ana kadar sadece birinin parlamento tarafından seçilebildiğini hatırlatan Gannuşi, Nahda Hareketi'nin 217 sandalyeli mecliste 68 milletvekiliyle partiler arasında üzerinde uzlaşı sağlanan diğer 3 aday konusundaki tavrını koruduğunu söyledi.

- Tunus anayasasının tamamlanamayan parçası

Tunus'ta devrim sonrası hayata geçirilen 2014 Anayasası, en yüksek yargı merci olarak Anayasa Mahkemesi'nin kurulmasını öngörüyordu.

Anayasa Mahkemesi'nin 12 üyesinin dördünün bağımsız Yüksek Adalet Komisyonu, dördünün cumhurbaşkanı, diğer dördünün de parlamento tarafından salt çoğunlukla seçilmesi gerekiyor.

Tunus'taki başlıca siyasi partiler 2018 yılında Anayasa Mahkemesi üyeliği için dört aday üzerinde anlaşmıştı, ancak parlamento şu ana kadar sadece bir isim seçebildi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:48
  1. Anayasa Mahkemesi
  2. Raşid el-Gannuşi
  3. Tunus

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