Gannuşi: "Mursi'nin vefatından dolayı büyük üzüntü ve şaşkınlık yaşıyoruz"

TUNUS (AA) - Tunus Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle "büyük üzüntü ve şaşkınlık" duyduklarını belirtti.

Gannuşi Hareket adına yayımladığı taziye mesajında, "Mursi, Mısır'ın önde gelen şahsiyetlerindendi ve Mısır'ın adil ve özgür seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti." ifadelerini kullandı.

Mursi'nin ailesine, sevdiklerine ve Mısır halkına başsağlığı dileyen Gannuşi, mesajına şöyle devam etti:

"Bu acı verici hadise Mısır'da acı çeken binlerce siyasi tutuklunun çilesine son vermek, onları serbest bırakmak ve demokratik bir siyasi hayat için farklı taraflar arasında diyaloğun başlaması adına bir çağrı olabilir."

- Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'da 6 yıl önce askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılan 67 yaşındaki Mursi, dün "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonunda vefat etmişti.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.