Gannuşi başkent Tunus'tan birinci sıra milletvekili adayı Tunus'taki Nahda Hareketinin lideri Raşid el-Gannuşi, ekim ayında yapılacak parlamento seçimlerine başkentten birinci sıra adayı olarak katılacak

TUNUS (AA) - Tunus'ta Nahda Hareketinin lideri Raşid el-Gannuşi'nin başkent Tunus'tan birinci sıra milletvekili adayı olacağı açıklandı. Nahda Hareketinin hafta sonu gerçekleştirdiği Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından AA muhabirine konuşan Nahda Sözcüsü İmad el-Humeyri, partinin milletvekili aday listelerinin görüşülerek onaylandığını söyledi. Humeyri, ekim ayında yapılacak parlamento seçimlerinde Hareketin lideri Gannuşi'nin başkent Tunus'tan birinci sıra milletvekili adayı olmasının kararlaştırıldığını belirtti. Yerel basında çıkan haberlerde, Gannuşi'nin milletvekili seçilmesinin ardından Meclis Başkanlığı için aday olabileceği ileri sürüldü. Tunus'un ana aktörlerinden Nahda Hareketinin lideri Gannuşi, Arap Baharı sonrasında bugüne kadar herhangi bir kamu görevi almaktan kaçınmıştı. Tecrübeli siyasetçinin bu dönemde cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı ülke kamuoyunda merak konusu olmuştu. Tunus'ta parlamento seçimlerinin 6 Ekim'de, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun ise 17 Kasım'da düzenlenmesi planlanıyor. Arap Baharı'nın ardından iktidarın seçim aracılığıyla değiştiği bir sisteme kavuşan Tunus halkı, devrimden sonra parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için üçüncü kez sandığa gidecek.





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