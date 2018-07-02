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Gandur: Erdoğan için çok dua ettik

Yunanistan Müslümanları Birliği Başkanı Gandur, Erdoğan’ın 24 Haziran seçimlerinden galip çıkmasının kendilerine büyük bir mutluluk yaşattığını belirtti.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:05
Gandur: Erdoğan için çok dua ettik

Yunanistan Müslümanları Birliği Başkanı Naim El-Gandur, seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olduklarını ve sonuna kadar kendisini desteklediklerini söyledi.

TÜRKİYE ÖNDER ÜLKE

El-Gandur, "Ramazan’da yaptığımız ibadetlerde başta Erdoğan olmak üzere Türkiye'nin güçlenmesi için sürekli dua ettik. Türkiye önder ülke" dedi.

YUNANİSTAN BİZİ TANIMAK İSTEMİYOR

Atina'da dünyanın değişik ülkelerinden gelen bir milyonun üzerinde Müslüman yaşadığını belirten El-Gandur, Yunan devletinin ülkesinde Yunanlı Müslümanların olduğunu ve bu kitleyi tanımak istemediğini söyledi.

CAMİDE İLERLEME YOK

2006’da Atina’ya cami yapılması için hükümete kendilerinin teklif verdiğini belirten El-Gandur, “Kammenos hükümette oldukça Atina’ya cami yapılmayacak" dedi.

HRİSTİYAN MEZARLIĞINA DEFNETMEK İSTEMİYORUZ

Yunan hükümetinden acilen mezarlık yeri tahsis etmesini isteyen El-Gandur, "Ölülerimizi Hristiyan mezarlığına defnetmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:05
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