"Gandalf" ağzındaki kitapla gülümsetti

ISPARTA (AA) - Isparta'da bir sokak köpeğinin kitapçıdan ağzına aldığı kitapla ayrılmaya çalışması görenleri gülümsetti.

Kutlubey Mahallesi'nde bulunan bir kitapçının müdavimi sayılan "Gandalf" adlı sokak köpeği, iş yerinin önünde bulunan raftan ağzına "Mustafa Kemal" adlı kitabı aldı.

Kitapla uzaklaşmaya çalışan köpeği fark eden kitabevi sahibi Hasan Yırık, duruma müdahale etti. Kitabı köpekten alan Yırık, yaşananların kaydedildiği güvenlik kamera kayıtlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntüler, izleyenleri gülümsetti.

Yırık, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak köpeğinin akşamüstü geldiğini, o sırada kendisinin iş yerinde kitaplarla uğraştığını belirterek, "Önce kapının önüne yattı. Sonra bir şeylerle uğraşıyordu. En son kitabı ağzına almış yavaş yavaş götürüyordu. 'Gandalf' diye seslendim. Durdu, baktı. Sonra kuyruğunu sallaya sallaya geldi. Kitabı aldım. Köpek tahminen kitabı eski çalıştığım kitabevine götürüyordu." dedi.