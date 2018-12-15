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Gana'daki "Türkiye Cumhuriyeti Caddesi" törenle açıldı

Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Nesrin Bayazıt: - "Bundan bir süre önce Akra Belediye Başkanlığından, ilişkilerimizin gelişme düzeyine yakışır bir şekilde ülkemizin adının uygun bir sokağa verilmesi istirham edilmiştir"- "Akra Belediye Başkanı Mohammed Adjei Sowah, Gana'nın sosyoekonomik gelişmesine yaptığı katkılardan dolayı Türkiye Cumhuriyeti'nin isminin Gana'da inşa edilmekte olan Gana Millet Camisi ve Külliyesi'nin girişinin yer aldığı sokağa verilmesinin kararlaştırıldığını bildirmiş ve bugün de açılış töreni yapılmıştır"

15 Aralık 2018 Cumartesi 01:16
Gana'daki "Türkiye Cumhuriyeti Caddesi" törenle açıldı

ABUJA (AA) - Gana'da inşa edilen Gana Millet Camisi ve Külliyesi'nin önündeki "Türkiye Cumhuriyeti Caddesi" törenle açıldı.

Açılış törenine katılan Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Nesrin Bayazıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gana Millet Camisi ve Külliyesi'nin bulunduğu caddeye "Türkiye Cumhuriyeti Caddesi" adının verildiğini dile getirdi.

Türkiye ile Gana arasındaki ilişkilerin giderek güçlendiğine dikkat çeken Büyükelçi Bayazıt, "Bundan bir süre önce Akra Belediye Başkanlığından, ilişkilerimizin gelişme düzeyine yakışır bir şekilde ülkemizin adının uygun bir sokağa verilmesi istirham edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Bayazıt, "Akra Belediye Başkanı Mohammed Adjei Sowah, Gana'nın sosyoekonomik gelişmesine yaptığı katkılardan dolayı Türkiye Cumhuriyeti'nin isminin Gana'da inşa edilmekte olan Gana Millet Camisi ve Külliyesi'nin girişinin yer aldığı sokağa verilmesinin kararlaştırıldığını bildirmiş ve bugün de açılış töreni yapılmıştır." dedi.

Açılış töreninin, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 60. yıl dönümüne denk geldiğini aktaran Büyükelçi Bayazıt, "Bu sokağa Türkiye Cumhuriyeti adının verilmesi, Türkiye ile Gana arasındaki ilişkilerin ulaştığı noktanın somut bir göstergesi oldu." şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Caddesi'nin açılış törenine Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Bayazıt'ın yanı sıra Akra Belediye Başkanı Mohammed Adjei Sowah, Büyükelçilik çalışanları, Türk iş adamları ve sivil toplum örgütleri ile Tivinikli International Senior High School öğrencileri katıldı.


Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 01:16
  1. Gana
  2. Gana Millet Camisi ve Külliyes

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