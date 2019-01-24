Gana'da maden ocağında göçük: 15 ölü

Gana'da maden ocağında göçük: 15 ölü24 Ocak 2019 Perşembe 14:43
ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'nın Talensi bölgesinde bir altın madeninde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 15 işçi hayatını kaybetti.
Talensi Valisi Christopher Boatbil, yaptığı açıklamada, Çin şirketine ait maden ocağında göçük meydana geldiğini, kazada en az 15 işçinin öldüğünü belirtti.
Madende çok sayıda işçinin göçük altında kaldığına ifade eden Boatbil, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Aynı bölgede 2017'de bir madende meydana gelen göçükte 39 işçi yaşamını yitirmişti.
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