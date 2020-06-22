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Korona Virüs

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Gana'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 14 bini geçti.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 08:25:00 -
Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bini aştı

 

 

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, ülkede şimdiye kadar 270 bin 300 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığını belirtti.

Akuffo-Addo, Kovid-19 vakası sayısının son 24 saatte 147 artarak 14 bin 154'e yükseldiği bildirdi.

Kovid-19 nedeniyle 85 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Akuffo-Addo, iyileşenlerin sayısının da 10 bin 473 ulaştığını ifade etti.

Akuffo-Addo, virüsün en fazla görüldüğü başkent Akra ve Ashanti bölgesinde yeni izolasyon merkezleri açılacağını kaydetti.

"Son sınıf öğrencileri sınavlara hazırlanmak için yarından itibaren okula dönecekler"

Gana'da Kovid-19 tedbirlerinin daha da esnetildiğini belirten Akuffo-Addo, "Son sınıf öğrencileri sınavlara hazırlanmak için yarından itibaren okula dönecekler. Okullarda Kovid-19'a karşı tüm önlemler alındı ve bu süre zarfında öğrenciler okulda yatılı olarak kalacaklar." dedi.

Öte yandan, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm olmadığı açıklandı.

Gana'da başkent Akra 8 bin 75, Ashanti 2 bin 812, Western 1148 ve Central 794 kişi ile vaka sayısının en fazla görüldüğü bölgeler oldu.

 

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