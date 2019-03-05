0553 313 94 23

Gana'da kaçak madenlere operasyon

Operasyonda 4 kişi öldü, 47 kaçak madenci gözaltına alındı

05 Mart 2019 Salı 15:33
Gana'da kaçak madenlere operasyon

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da yasa dışı madencilik yapanlara yönelik operasyonda 4 kişi öldü, 47 kaçak madenci gözaltına alındı.

Atiwa West eyaletindeki operasyonun basın sözcüsü Obed Asante, yaptığı açıklamada, eyaletin Asamama bölgesinde yasa dışı madencilikle uğraşan kişilere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Asante, 47 madencinin gözaltına alındığını ifade etti.

Asante, operasyonda kaçak maden ocağında kullanılan makine, alet ve silahlara el konulduğunu aktardı.

Gana'da 2 sene önce kurulan Ulusal Yasa Dışı Madencilik Görev Gücü tarafından yürütülen operasyonlarda yasa dışı çalışan maden ocaklarının faaliyetlerinin önlenmesi amaçlanıyor.

Ülkede kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen çökmeler, ölümlere neden oluyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:33
  1. Gana
  2. operasyon
  3. yasadışı madencilik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özlü’den “Bilim Merkezi ve Teknoloji Üssü Türkiye” konferansı
    1. Özlü’den “Bilim Merkezi ve Teknoloji..
    2. Rusya ve Özbekistan anlaşmaya vardı!..
    3. Merdiven altında üretilen 5 ton..
    4. Cumhurbaşkanı Malatya’ya gelecek
    5. El-Bab’da patlama: 3 yaralı
    6. Binali Yıldırım, Tuzla’da halka..
    7. Hamza Hamzaoğlu Erzurum’da ilk..
    8. "Aspirin ve pansuman tedavisiyle..
    9. Sultangazi Cebeci köyünde ormanlık..
    10. Şehit ve gazi derneklerinden Celal..
    11. DSP Genel Başkanı Aksakal: "Çığ gibi..
    12. Bakan Soylu: "Türkiye’nin her..
    13. Özel kayakçılar, Dünya Şampiyonası..
    14. Otomobille minibüs çarpıştı: 14 yaralı
    15. Sınava girecek öğrencilere ‘Öz güven..
    16. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı..
    17. Kepez Kitap Fuarı kapılarını aralıyor
    18. Belediye başkanları olayı tatlıya..
    19. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    20. Güney Kore'de hava kirliliği alarmı
    21. Selendi Belediye Meclisi son..
    22. TCMB döviz kurları
    23. İstanbul Havalimanı, perakende..
    24. İzzet Baysal ölümünün 19’uncu yılında..
    25. Honda, elektrikli otomobile geçiş..
    26. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik;..
    27. Ayvalık’ın tacını Yılmaz takacak
    28. Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi..
    29. Türkiye ikinci oldular
    30. FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu!
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar