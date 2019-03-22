Gana'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 60 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 60 kişi hayatını kaybetti. Ulusal basında yer alan habere göre, ülkenin Brong-Ahafo bölgesinde Akra-Kintampo kara yolunda iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 60 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.



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