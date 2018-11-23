Gana'da 2 milyon kişiyi temiz suya kavuşturan proje açıldı

İSTANBUL (AA) - Arda Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Öztürk, Gana'daki Akimoda, Akwatia ve Winneba Su Temini Projesi'ne ilişkin, "Bu proje ile 2 milyon insanın su ihtiyacını karşılayacak olması bizim için büyük mutluluk. Bunun bilincinde çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Öztürk, Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo'nun katılımıyla gerçekleştirilen Arda Grup'un Gana’da Akimoda, Akwatia ve Winneba Su Temini Projesi'nin açılışına ilişkin yaptığı açıklamada, suyun insan hayatının kaynağı ve temel ihtiyacı olduğunu belirterek, Afrika'da çok zengin su kaynakları olmasına rağmen bu alanda insanların kullanımı için yeteri kadar çalışma yapılmadığını kaydetti.

Bu tarz içme suyu projelerinin, Afrika’nın halkı için stratejik önem arz ettiğini ifade eden Öztürk, şunları aktardı:

"Bu proje ile 2 milyon insanın su ihtiyacını karşılayacak olması bizim için büyük mutluluk. Bunun bilincinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gana’nın ekonomisine katkı sağlayacak yatırımlarda bulunduk. Önümüzdeki yıllarda Gana’nın ihracat rakamlarını da yükseltmeyi hedefliyoruz. Gana’da Akimoda, Akwatia ve Winneba Su Temini Projesi'yle bir başlangıç yaptık. Afrika'da özellikle Gana'da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Arda Türk Gana Ltd olarak Gana'da kurumsallaşmak ve su temini, yol projeleri, konut projeleri kapsamlarında ülkenin ihtiyaçlarını gideren lider firma olmayı hedeflemekteyiz."

Öztürk, Arda Grup'un Gana'daki en büyük işverenlerden biri olduğunu anlatarak, "Proje kapsamında hem Türkiye'den gelen işçiler ile hem de binden fazla Ganalı işçiye istihdam yaratarak çalıştık. Başka ülkelerden işçi/taşeron vesaire tercih etmedik. Çünkü, Türkiye ve Gana'daki olan işsizlik sorununu çözmek yolunda ilerlemek istedik. Biz hem kendi ülkemize hem de yatırım yaptığımız ülkeye katkı adına kendi işçilerimizle her daim çalışmaya hedeflemişizdir. Çalışma ortamlarında yüksek standartlar oluşturduk ve Gana'daki yeni projeler ile devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Serpil Öztürk, projenin ana finansörünün Türk Eximbank olduğunu belirterek, "Arda Grup tarafından gerçekleştirilen projede grubun sermaye yatırımı 40 milyon dolardır. Türk Eximbank 135 milyon 964 bin 703 dolar ve Gana yerel bankalarının 28 milyon 970 bin 899 dolarlık katkısı oldu." değerlendirmesinde bulundu.