THY- Noukşot
0553 313 94 23

Gana'da 2 milyon kişiyi temiz suya kavuşturan proje açıldı

Arda Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Öztürk:- "Bu proje ile 2 milyon insanın su ihtiyacını karşılayacak olması bizim için büyük mutluluk. Bunun bilincinde çalışmalarımıza devam ediyoruz"- "Gana’nın ekonomisine katkı sağlayacak yatırımlarda bulunduk. Önümüzdeki yıllarda Gana’nın ihracat rakamlarını da yükseltmeyi hedefliyoruz"

23 Kasım 2018 Cuma 17:13
Gana'da 2 milyon kişiyi temiz suya kavuşturan proje açıldı

İSTANBUL (AA) - Arda Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Öztürk, Gana'daki Akimoda, Akwatia ve Winneba Su Temini Projesi'ne ilişkin, "Bu proje ile 2 milyon insanın su ihtiyacını karşılayacak olması bizim için büyük mutluluk. Bunun bilincinde çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Öztürk, Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo'nun katılımıyla gerçekleştirilen Arda Grup'un Gana’da Akimoda, Akwatia ve Winneba Su Temini Projesi'nin açılışına ilişkin yaptığı açıklamada, suyun insan hayatının kaynağı ve temel ihtiyacı olduğunu belirterek, Afrika'da çok zengin su kaynakları olmasına rağmen bu alanda insanların kullanımı için yeteri kadar çalışma yapılmadığını kaydetti.

Bu tarz içme suyu projelerinin, Afrika’nın halkı için stratejik önem arz ettiğini ifade eden Öztürk, şunları aktardı:

"Bu proje ile 2 milyon insanın su ihtiyacını karşılayacak olması bizim için büyük mutluluk. Bunun bilincinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gana’nın ekonomisine katkı sağlayacak yatırımlarda bulunduk. Önümüzdeki yıllarda Gana’nın ihracat rakamlarını da yükseltmeyi hedefliyoruz. Gana’da Akimoda, Akwatia ve Winneba Su Temini Projesi'yle bir başlangıç yaptık. Afrika'da özellikle Gana'da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Arda Türk Gana Ltd olarak Gana'da kurumsallaşmak ve su temini, yol projeleri, konut projeleri kapsamlarında ülkenin ihtiyaçlarını gideren lider firma olmayı hedeflemekteyiz."

Öztürk, Arda Grup'un Gana'daki en büyük işverenlerden biri olduğunu anlatarak, "Proje kapsamında hem Türkiye'den gelen işçiler ile hem de binden fazla Ganalı işçiye istihdam yaratarak çalıştık. Başka ülkelerden işçi/taşeron vesaire tercih etmedik. Çünkü, Türkiye ve Gana'daki olan işsizlik sorununu çözmek yolunda ilerlemek istedik. Biz hem kendi ülkemize hem de yatırım yaptığımız ülkeye katkı adına kendi işçilerimizle her daim çalışmaya hedeflemişizdir. Çalışma ortamlarında yüksek standartlar oluşturduk ve Gana'daki yeni projeler ile devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Serpil Öztürk, projenin ana finansörünün Türk Eximbank olduğunu belirterek, "Arda Grup tarafından gerçekleştirilen projede grubun sermaye yatırımı 40 milyon dolardır. Türk Eximbank 135 milyon 964 bin 703 dolar ve Gana yerel bankalarının 28 milyon 970 bin 899 dolarlık katkısı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 17:13
  1. Akimoda Akwatia ve Winneba Su Temini Projesi
  2. Serpil Öztürk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anne sütünün bu mucizelerini biliyor musunuz?
    1. Anne sütünün bu mucizelerini biliyor..
    2. Arapların İsrail'le normalleşmesi,..
    3. İsrail askerleri Gazze sınırında 12..
    4. "Turu geçmek için elimizden geleni..
    5. Elazığ'da binanın bodrum katında..
    6. Güney Kore ve Rusya arasında kritik..
    7. Ayak mantarına sarımsak tentürü
    8. New York borsası düşüşle açıldı
    9. Bu görüntüler maçtan değil idmandan!..
    10. AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    11. Bakanlık açıkladı! 34 terörist öldürüldü
    12. Döviz kurları
    13. Soğuklar gelince değeri daha iyi..
    14. Almanya'nın 2019 bütçesi mecliste..
    15. Yanlış eş seçimi eklem iltihabı yapıyor
    16. Irak'tan sel mağduru iç göçmenler için..
    17. Fenerbahçe'nin şort sponsoru Aygaz oldu
    18. Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu
    19. Erdoğan ile Fermacu görüşmesi başladı
    20. İngiltere ile BAE arasındaki casusluk..
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular