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Gana felaketi yaşıyor! 34 kişi hayatını kaybetti

Gana'da yaşanan şiddetli yağış nedeniyle Bagre Barajı'nın taşması sonucu meydana gelen selde 34 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

21 Eylül 2018 Cuma 17:07
Gana felaketi yaşıyor! 34 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Gana'nın kuzeyinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 34 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

52 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Genel Müdür Yardımcısı Seji Saji, yaptığı açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle Bagre Barajı'nın taşması sonucu meydana gelen selde 34 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de kayıp olduğunu belirtti.

Selden 52 bin kişinin etkilediğini ifade eden Saji, binlerce evin zarar gördüğünü söyledi. Saji, şiddetli yağışlara karşı halka dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 17:07
  1. Gana
  2. şiddetli yağışlar
  3. sel
  4. Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Genel Müdür Yardımcısı Seji Saji
  5. Bagre Barajı

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