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Gana Büyükelçisi GAÜN’e hayran kaldı

Gana Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Salma Franches Mancell-Egala, Ticaret Bakanlığı Bakan Müsteşarı Dr.

30 Nisan 2019 Salı 18:04
Gana Büyükelçisi GAÜN’e hayran kaldı

Gana Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Salma Franches Mancell-Egala, Ticaret Bakanlığı Bakan Müsteşarı Dr. John-Hawkins Asied ve beraberindeki heyet, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektör Vekili Prof. Dr. Avni Gökalp’i makamında ziyaret etti.


Gana Büyükelçi Salma Franches Mancell, Gaziantep Üniversitesi’ne hayran kaldığını ve Gana’daki üniversitelerle Gaziantep Üniversitesi arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapmak istediklerini ifade ederek, GAÜN’de eğitim gören Ganalı ve diğer Afrika öğrencilerin Türkiye’den ve Gaziantep Üniversitesi’nden memnun olduklarını belirterek, Gaziantep Üniversitesi yönetimine teşekkür etti.


Gana Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Salma Franches Mancell-Egala, Ticaret Bakanlığı Bakan Müsteşarı Dr. John-Hawkins Asied ve beraberindeki heyetin ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren GAÜN Rektör Vekili Prof. Dr. Avni Gökalp ise, “Üniversitemiz çok güçlü bir alt yapıya sahip. Uluslararası arenada ön plana çıkan üniversitelerden biriyiz. Gana Milli Eğitimi ile beraber eğitim iş birliğimizi artırabilir ve daha fazla işbirliği yapabiliriz. Bünyemizde eğitim gören misafir öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Ganalı öğrencilerimize ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz” şeklinde konuştu.


Konuşmalardan sonra GAÜN Rektör Vekili Prof. Dr. Avni Gökalp, Gana Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Salma Franches Mancell-Egala’ya ziyaretin anısına hediye takdim etti.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 18:04
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