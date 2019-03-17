Gamze Özçelik'ten Yeni Zelanda'daki katliama sert tepki: Allah'tan başka galip yoktur Eski oyuncu Gamze Özçelik, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısına sert tepki göstererek, "Allah'tan başka galip yoktur..." dedi.

Tesettüre giren Gamze Özçelik, Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen kanlı saldırıya tepki göstererek, "La Galibe İllAllah, Allah'tan başka galip yoktur..." dedi. Birçok takipçisi detsek verdi Gamze Özçelik, Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısına sert tepki gösterdi. İslam dünyasını yasa boğan bu terör saldırısının ardından Gamze Özçelik'ten saldırıya kınama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gamze Özçelik'in mesajı birçok takipçi tarafından desteklendi. "Bu nuru söndürebileceğinizi mi sandınız?" Gamze Özçelik, "Yer, gök İslam iken, dağ, taş, alem gece gündüz Allah'ı zikreder, yaradılmış her şeyin sahibi 'O' iken, siz bu nuru söndürebileceğinizi mi sandınız? Şüphesiz; "La Galibe İllAllah" Allah'tan başka galip yoktur... " ifadeleri kullandı.

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