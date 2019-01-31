Gamze Özçelik'ten duygulandıran paylaşım
Yardım faaliyetleriyle tanınan Gamze Özçelik, hem su kuyusu açmak hem de diğer yardım faaliyetlerini gerçekleşmek için gittiği Kamerun'dan paylaşımlarda bulundu.31 Ocak 2019 Perşembe 21:22
Geçtiğimiz günlerde yeniden Afrika'ya su kuyusu açmak için giden Gamze Özçelik, su kuyusu açılınca sevinen kadınlarla çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.
Orta Afrika'nın Kamerun ülkesine Umuda Koşanlar Derneği ile birlikte giden oyuncu Gamze Özçelik, hem su kuyusu açmak hem de diğer yardım faaliyetlerini gerçekleşti.
Hala orada kalmaya devam eden Özçelik, dün sosyal medya hesabında paylaşımıyla takipçilerinin büyük beğenisini topladı.
Orada yaşayan kadınların mutluluklarını paylaşan Özçelik, paylaşımın altına, “Ne güzel yol almak, yolda buluşmak. Ne güzel sevmek” notunu düştü.
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