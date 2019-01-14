Tesettüre giren Gamze Özçelik'ten bir anlamlı davranış daha

Tesettüre giren ünlü oyuncu Gamze Özçelik, 'Umut Pınarı Su Kuyuları Projesi' kapsamında Kamerun'a giderek gönüllülerle beraber su kuyusu açtı.

'Umut Pınarı Su Kuyuları Projesi' kapsamında Kamerun'a giden ünlü oyuncu Gamze Özçelik başında bulunduğu "Umuda Koşanlar Derneği" gönüllüleri, Kamerun'da su kuyuları açtı.

Kamerun'a giden kafilede, dernek başkanı oyuncu Gamze Özçelik, fotoğrafçı Yavuz Atalay ve gönüllüler bulunuyor.

Umut Pınarları Su Kuyuları projesinin ilk etabında Kamerun'un Çad sınırında, Kousséri bölgesinde 11 su kuyusu açıldığı öğrenildi.

40 ila 50 metre derinlikte açılan her bir kuyudan 300 ile 1000 arasında kişinin, günlük temel su ihtiyacının karşılanması hedeflendiği ortaya çıktı.