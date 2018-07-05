Gamze Özçelik'ten Berna Laçin'e sert tepki: Madem bilmiyorsun, kibrini bulaştırıp durma sus!

YENİAKİT.COM.TR - İslam'ın kutsal şehri Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e tepkiler çığ gibi büyüyor.

Sosyal medya hesabından Berna Laçin'e göndermede bulunan Gamze Özçelik "Görünüyor ki kalpler cahil, gözler kör, kulaklar sağır olmuş.. Hakikati göremez olmuş. Madem bilmiyorsun, madem anlayamıyorsun bari sus.. Bari bulaşma uzak dur. Vallahi zaten azabın çetin geçecek, bari fitneyi, kibrini bulaştırıp durma. Lütfen susun! Kendiniz için.. #Medine Aşktır.. Şefaattir.. Yoldur.. Gül kokusudur.. Temizliktir.. Kucak açmaktır.. Bu kuluna birden fazla kez topraklarında secde etmek nasip olan, yoluna milyonlarca müslümanın can vereceği kutsaldır.. Medine tüm müslümanlarındır." ifadesinde bulundu.

Gamze Özçelik, son yıllarda kurduğu Umuda Koşanlar Derneği'yle Afrika'daki aç insanlara yardımda bulunmaya çalışıyor.

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