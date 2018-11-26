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Gamze Özçelik son hali Gazme Özçelik Allah'ın emrini yerine getirip başörtüsü taktı

Başörtüsü takın oyunculara arasına Gamze Özçelik de dahil oldu. Ünlü oyuncu Gamze Özçelik dinin gereğini yerine getirmek için çok önemli bir arar aldı ve başörtüsü ile ilk kez görüntülendi. Gamze Özçelik daha önce, "Uzun süredir namaz kılıyorum. İman etmiş biri olarak kapanmak farz, Allah'ın emri. Kapanmam gerektiğini biliyorum, bunu inşallah başarabilirim" ifadelerini de kullanmıştı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:12
Gamze Özçelik son hali Gazme Özçelik Allah'ın emrini yerine getirip başörtüsü taktı

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik dinin gereğini yerine getirmek için çok önemli bir arar aldı ve başörtüsü ile ilk kez görüntülendi. Gamze Özçelik daha önce, "Uzun süredir namaz kılıyorum. İman etmiş biri olarak kapanmak farz, Allah'ın emri. Kapanmam gerektiğini biliyorum, bunu inşallah başarabilirim" ifadelerini de kullanmıştı.

Oyuncu Gamze Özçelik, Hempa Çocuk Derneği'nin düzenlediği ödül törenine katıldı. 36 yaşındaki oyuncu ilk defa başörtüsüyle görüntülendi. Hempa Çocuk Derneği'nce, 'Türkiye Çocuk Hakları ve Duyarlılık Ödülleri' töreninde çocuk hakları konusunda duyarlı haberlere imza atan medya ve STK temsilcilerine çeşitli ödüller takdim edildi.

Törende 'Öncü Sivil Toplum Kuruluşu' ödülünü Umuda Koşanlar Derneği (UMHD) adına oyuncu Gamze Özçelik aldı. Ünlü oyuncu, ilk defa tesettürle görüntülendi. Oyuncu 23 Nisan 2017 tarihinde Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafta "Alemlerin nuru, yolumuzun güneşi Efendimiz, Ya ResulAllah. Sevdan sevdamız, yolun yolumuzdur. Rabbim yolumuzu kolaylaştırsın, ayaklarımızı sabit kılsın. Miraç Kandilimiz hayırlara vesile olsun. Dua edin canlar. Çok istiyorum. Ucunda rızaya bir adım daha yaklaşmak var" ifadelerini kullanmıştı. Özçelik daha önce, "Uzun süredir namaz kılıyorum. İman etmiş biri olarak kapanmak farz, Allah'ın emri. Kapanmam gerektiğini biliyorum, bunu inşallah başarabilirim" ifadelerini de kullanmıştı. Daha önce de oyuncu Necla Nazır, Allah'ın emri gereği kapanmıştı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:12
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