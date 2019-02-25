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Gamze Özçelik, 9 genç için verilen idam kararına tepki gösterdi

Oyunculuğu bırakarak kendini hayırlı işlerine adayan Gamze Özçelik, Mısır'daki 9 genç için verilen idam kararına sessiz kalmadı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:24
Gamze Özçelik, 9 genç için verilen idam kararına tepki gösterdi

Gamze Özçelik, darbeci Sisi yönetimindeki Mısır'da 9 genç için verilen idam kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Mısır'ın başkenti olan Kahire'de, Başsavcı Hişam Bereket’in konvoyuna yönelik gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında 9 gencin idamına karar verilmişti.

Son zamanlarda yaptığı yardımlarla kimsesizlere kucak açan Gamze Özçelik, Mısır'daki idama karşı da sessiz kalmadı.

Özçelik'in sosyal medyasında idama gösterdiği tepki...

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:24
  1. Gamze Özçelik
  2. Mısır

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