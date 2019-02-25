Gamze Özçelik, 9 genç için verilen idam kararına tepki gösterdi Oyunculuğu bırakarak kendini hayırlı işlerine adayan Gamze Özçelik, Mısır'daki 9 genç için verilen idam kararına sessiz kalmadı.

Gamze Özçelik, darbeci Sisi yönetimindeki Mısır'da 9 genç için verilen idam kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Mısır'ın başkenti olan Kahire'de, Başsavcı Hişam Bereket’in konvoyuna yönelik gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında 9 gencin idamına karar verilmişti. Son zamanlarda yaptığı yardımlarla kimsesizlere kucak açan Gamze Özçelik, Mısır'daki idama karşı da sessiz kalmadı. Özçelik'in sosyal medyasında idama gösterdiği tepki...

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