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Oruç Gamze Özçelik 16 Müslüman ülkede miniklerin yüzünü güldürdü
Oruç

Gamze Özçelik 16 Müslüman ülkede miniklerin yüzünü güldürdü

Gamze Özçelik başkanlığındaki Umuda Koşanlar Derneği, aralarında Uganda'nın da olduğu 16 Müslüman ülkeye Ramazan yardımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 15:24:00 - 2021-05-15 15:37:09
Gamze Özçelik 16 Müslüman ülkede miniklerin yüzünü güldürdü

Umuda Koşanlar Derneği Kurucu Genel Başkanı Gamze Özçelik, Suriye, Uganda, Filipinler'in de aralarında olduğu 16 Müslüman ülkeye Ramazan yardımında bulunduklarını söyledi.

'16 ülkeye ulaştık'

Umuda Koşanlar Derneği'nin ulaştıkları ülkelerde çekilen fotoğraf kareleri duygulandırdı. Faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmede bulunan Özçelik, "Bu Ramazan ayında Uganda dahil 16 ülkeye Ramazan'ın bereketini ulaştırmak için aralıksız çalıştık." dedi.

Filipinler'e de Ramazan destek paketi ulaştırfıklarını belirten Gamze Özlik, "El ele verdiğimiz bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Hep beraber yüz binlerce ihtiyaç sahibinin gülüşü olduk. Birlik ve beraberlikle, huzurla geçireceğimiz bir bayram olsun. Hayırlı Bayramlar." dedi.

Özçelik'in paylaştığı duygulandıran fotoğraflar

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