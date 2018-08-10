Gamze İlgezdi CHP MYK'sına girdi mi? Gamze İlgezdi kimdir?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP’yi yerel seçimlere hazırlayacak A Takımını belirledi. CHP MYK’sına göre, Genel Sekreter Akif Hamzaçebi yerini korurken, Parti Sözcülüğüne Faik Öztrak getirildi. Parti Sözcülüğünü yürüten Bülent Tezcan başta olmak üzere Tekin Bingöl, Haluk Koç, Öztürk Yılmaz, Çetin Osman Budak yeni MYK’da yer almadı. Yıldırım Kaya,Yunus Emre, Bülent Kuşoğlu, Gökçe Gökçen, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal ise MYK’ya katılan 6 yeni isim oldu.

İşte CHP'nin yeni yönetimi:

Ar-ge Bilim Yönetim ve Kültür Platformu: Fethi Açıkel

Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim: Tuncay Özkan

Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Onursal Adıgüzel

Dış İlişkiler: Ünal Çeviköz

Doğa Hakları: Gülizar Biçer Karaca

Eğitim Politikaları: Yıldırım Kaya

Ekonomi Politikaları- Parti Sözcüsü Faik Öztrak

Gençlik Politikaları: Yunus Emre

Halkla İlişkiler: Gamze Akkuş İlgezdi

Hukuk Politikaları: Muharrem Erkek

İdari ve Mali İşler: Bülent Kuşoğlu

İnsan Hakları: Gökçe Gökçen

İşçi Sendikaları- Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri: Veli Ağbaba

İşveren Sendikaları/ Kuruluşları- Esnaf Odaları ve Sosyal Politikalar: Aykut Erdoğdu

Kadın Politikaları: Lale Karabıyık

Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri: Oğuz Kaan Salıcı

Tarım Politiları ve Tarım Örgütleri: Orhan Sarıbal

Yerel Yönetim Politikaları: Seyit Torun

Genel Sekreter: M.AKif Hamzaçebi

GAMZE İLGEZDİ KİMDİR?

Gamze Akkuş İlgezdi, 6 Nisan 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babasının ismi Dursun, annesinin ismi Remziye'dir. İlk, orta ve lise eğitimimi İstanbul’da bitirdi. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. Diş Hekimliği Fakültesi’nde Yüksek Lisans programıyla bitirdi. 1992 yılında SSK Okmeydanı Hastanesi’nde, hekim olarak göreve başladı.

1999-2001 tarihleri arasında Okmeydanı SSK Hastanesi’nde Başhekim Yardımcılığı yaptı.18 yıl çalıştığı Okmeydanı SSK Hastanesi’nden, 2009 yılında İçişleri Bakanlığı kadrosuna geçerek kurum değişikliği yaptı. Bu tarihten itibaren, kendi kurduğu Prof. Türkan Saylan Tıp Merkezi’nde hekimlik yapmanın yanı sıra, kurumun Kültür, Sağlık ve Sosyal projelerini hazırlayıp, hayata geçirdi.

2011'de, Yeditepe Üniversitesi’nde başladığım Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’ndeki Yüksek Lisansını 2013'de bitirdi.Gamze Akkuş İlgezdi, 7 Haziran 2015 yılında yapılan genel milletvekili seçimlerinde CHP'den İstanbu 1. Bölge sıradan milletvekili adayı oldu. 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinde CHP'den İstanbul Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi 'ye girmiştir. Gamze Akkuş İlgezdi, evli ve 1 çocuk annesi.

REZİDANS SKANDALI

Adı rezidans skandallarına karışan Gamze İlgezdi'nin 3'ü rezidans olmak üzere 16 lüks dairesinin bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bağdat Caddesi'nde Four Winds Residence'ta 5 milyon dolar değerinde 3 lüks dairesi bulunan İlgezdi'nin ailesi de Buz Residence'ta oturuyor. İlgezdi, edindiği servetle alakalı "25 yıllık devlet memuruyum dışarıda da ek işler yaptım" açıklaması yapmış ancak bu açıklamasıyla alay konusu olmuştu.