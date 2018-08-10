Gamze İlgezdi CHP MYK'sına girdi mi? Gamze İlgezdi kimdir?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dakika gelişmesine göre CHP'nin yeni MYK üyelerini belirledi. Oğuz Kaan Salıcı parti örgütünden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olurken, rezidans skandalıyla gündeme gelen Gamze Akkuş İlgezdi halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığına getirildi.10 Ağustos 2018 Cuma 15:01
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP’yi yerel seçimlere hazırlayacak A Takımını belirledi. CHP MYK’sına göre, Genel Sekreter Akif Hamzaçebi yerini korurken, Parti Sözcülüğüne Faik Öztrak getirildi. Parti Sözcülüğünü yürüten Bülent Tezcan başta olmak üzere Tekin Bingöl, Haluk Koç, Öztürk Yılmaz, Çetin Osman Budak yeni MYK’da yer almadı. Yıldırım Kaya,Yunus Emre, Bülent Kuşoğlu, Gökçe Gökçen, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal ise MYK’ya katılan 6 yeni isim oldu.
İşte CHP'nin yeni yönetimi:
Ar-ge Bilim Yönetim ve Kültür Platformu: Fethi Açıkel
Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim: Tuncay Özkan
Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Onursal Adıgüzel
Dış İlişkiler: Ünal Çeviköz
Doğa Hakları: Gülizar Biçer Karaca
Eğitim Politikaları: Yıldırım Kaya
Ekonomi Politikaları- Parti Sözcüsü Faik Öztrak
Gençlik Politikaları: Yunus Emre
Halkla İlişkiler: Gamze Akkuş İlgezdi
Hukuk Politikaları: Muharrem Erkek
İdari ve Mali İşler: Bülent Kuşoğlu
İnsan Hakları: Gökçe Gökçen
İşçi Sendikaları- Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri: Veli Ağbaba
İşveren Sendikaları/ Kuruluşları- Esnaf Odaları ve Sosyal Politikalar: Aykut Erdoğdu
Kadın Politikaları: Lale Karabıyık
Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri: Oğuz Kaan Salıcı
Tarım Politiları ve Tarım Örgütleri: Orhan Sarıbal
Yerel Yönetim Politikaları: Seyit Torun
Genel Sekreter: M.AKif Hamzaçebi
GAMZE İLGEZDİ KİMDİR?
Gamze Akkuş İlgezdi, 6 Nisan 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babasının ismi Dursun, annesinin ismi Remziye'dir. İlk, orta ve lise eğitimimi İstanbul’da bitirdi. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. Diş Hekimliği Fakültesi’nde Yüksek Lisans programıyla bitirdi. 1992 yılında SSK Okmeydanı Hastanesi’nde, hekim olarak göreve başladı.
1999-2001 tarihleri arasında Okmeydanı SSK Hastanesi’nde Başhekim Yardımcılığı yaptı.18 yıl çalıştığı Okmeydanı SSK Hastanesi’nden, 2009 yılında İçişleri Bakanlığı kadrosuna geçerek kurum değişikliği yaptı. Bu tarihten itibaren, kendi kurduğu Prof. Türkan Saylan Tıp Merkezi’nde hekimlik yapmanın yanı sıra, kurumun Kültür, Sağlık ve Sosyal projelerini hazırlayıp, hayata geçirdi.
2011'de, Yeditepe Üniversitesi’nde başladığım Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’ndeki Yüksek Lisansını 2013'de bitirdi.Gamze Akkuş İlgezdi, 7 Haziran 2015 yılında yapılan genel milletvekili seçimlerinde CHP'den İstanbu 1. Bölge sıradan milletvekili adayı oldu. 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinde CHP'den İstanbul Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi 'ye girmiştir. Gamze Akkuş İlgezdi, evli ve 1 çocuk annesi.
REZİDANS SKANDALI
Adı rezidans skandallarına karışan Gamze İlgezdi'nin 3'ü rezidans olmak üzere 16 lüks dairesinin bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bağdat Caddesi'nde Four Winds Residence'ta 5 milyon dolar değerinde 3 lüks dairesi bulunan İlgezdi'nin ailesi de Buz Residence'ta oturuyor. İlgezdi, edindiği servetle alakalı "25 yıllık devlet memuruyum dışarıda da ek işler yaptım" açıklaması yapmış ancak bu açıklamasıyla alay konusu olmuştu.
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