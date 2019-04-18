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GAMER'in görev ve yetkileri belirlendi

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi, kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve hürriyetlerini, toplumun huzur ve güvenini temin etmeye yönelik faaliyetlerde ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayacak- Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Milli Savunma Bakanlığının hizmet birimlerinde de değişiklik yapıldı

18 Nisan 2019 Perşembe 10:38
GAMER'in görev ve yetkileri belirlendi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nin (GAMER) görev ve yetkileri belirlendi.

"Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yayımlanan İçişleri Bakanlığının hizmet birimleri arasına "Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi" eklendi.

Kararnamede yapılan değişiklikle merkezin görev ve yetkileri de belirlendi.

Bu kapsamda GAMER, kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve hürriyetlerini, toplumun huzur ve güvenini temin etmeye yönelik faaliyetler ile doğa, insan ve teknoloji kaynaklı acil durumlarda ortaya çıkabilecek her türlü güvenlik riskinde, güvenlik odaklı olarak İçişleri Bakanlığı merkez birimleri, bağlı kuruluşlar, valilikler, mahalli idareler, diğer bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve iş birliğini sağlayacak.

Merkez, güvenlik ve güvenlik kaynaklı acil durumlarda bütünleşik bir yönetim anlayışıyla olay öncesi, sırası ve sonrasında yürütülecek faaliyetlerin yer aldığı acil durum planlamasını yapacak veya yaptıracak, buna ilişkin uygulama tedbirlerini alacak.

Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerine ilişkin ilgili mevzuatla İçişleri Bakanlığına verilen görevleri yerine getirecek olan GAMER, bakan tarafından verilen diğer görevleri de yapacak.

GAMER'in çalışma usul ve esasları, İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

İllerde kurulan İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlükleri, GAMER'in görevlerinin yerine getirilmesine ilişkin çalışmaları da yürütecek.

- Milli Savunma Bakanlığının hizmet birimlerinde değişiklik

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığının hizmet birimlerinde de bazı değişiklikler yapıldı.

Buna göre, "Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı", "Genel Plan ve Prensipler Genel Müdürlüğü" kapatıldı.

Bakanlığın hizmet birimleri arasına "Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü", "Savunma ve Güvenlik Genel Müdürlüğü" ve "Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü" eklendi.

"Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü"nün ismi "Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü" olarak değiştirildi.

Kararnamede yapılan değişiklikte hizmet birimlerinin görev ve yetkilerine de yer verildi.

Bakanlık merkez teşkilatında, "Milli Savunma Uzmanı" ve "Milli Savunma Uzman Yardımcısı", "Savunma Hizmetleri Uzmanı" ve "Savunma Hizmetleri Uzman Yardımcısı" adıyla istihdam yapılacak.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 10:38
  1. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
  2. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi
  3. İçişleri Bakanlığı
  4. Resmi Gazete

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