0553 313 94 23
impression

Game of Thrones'un yapımcısı Trump'a tepki gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bugün başlayan İran yaptırımlarının ikinci aşaması öncesinde Game of Thrones (Taht Oyunları) adlı diziye atıfta bulunan Twitter paylaşımına tepkiler geldi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 09:11
Game of Thrones'un yapımcısı Trump'a tepki gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pazartesi günü devreye girecek İran yaptırımlarının ikinci aşaması öncesinde Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisine atıfta bulunan Twitter paylaşımına tepkiler geldi.

Trump, Cuma günü paylaştığı tweetinde dizinin meşhur repliği “Kış geliyor”(Winter is coming) cümlesine atıfla, "Yaptırımlar geliyor" cümlesinin yazılı olduğu bir poster paylaşmıştı.

Trump'a tepki gösterdi

Bunun üzerine dizinin yapımcısı ve dağıtımcısı olan HBO televizyon kanalı CNN'e yaptığı açıklamada, "Böyle bir mesajlaşmanın yapılacağının farkında değildik, markamızın siyasi amaçlar için uygunsuz kullanılmamasını tercih ederdik" dedi.

Kanal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında ise "Telif haklarının yanlış kullanımını Dothraki dilinde nasıl söylersiniz?" diyen esprili bir dil kullandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre dizinin esinlendiği kitabın yazarı olan George R.R. Martin de attığı tweetinde 6 Kasım'da ABD'de düzenlenecek ara seçimlere atıfta bulunarak, "Korku, kılıçtan daha keskindir. 6 Kasım'da oy verin" ifadesini kullandı.

Martin, geçen ay New York Times dergisiyle yaptığı bir röportajda, Trump'ı dizinin kötü karakterlerinden Kral Joffrey'nin büyümüş hali olarak tanımlamış, "Aynı duygusal olgunluğa sahipler" demişti.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 09:11
  1. trump
  2. game of thrones
  3. Donald Trump

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oktar'ın finans sorumlusu her şeyi tek tek anlattı!
    1. Oktar'ın finans sorumlusu her şeyi tek..
    2. Piyasalar enflasyon rakamlarını bekliyor
    3. 4'üncü kattan düşen kadın hayatını..
    4. Game of Thrones'un yapımcısından..
    5. Diyanet namaz vakitleri tüm iller için
    6. Dünya devi Ünder'in peşinde!
    7. AK Parti İstanbul adayı kim? AK Parti..
    8. Türkiye dünya ikincisi oldu!
    9. Adana'da operasyon! Gözaltılar var
    10. 'Gazze Yaşamayı Hak Ediyor' kampanyası..
    11. İsrail'in Tel Aviv kentinde araç..
    12. e devlet şifre değiştirme nasıl olur?
    13. Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    14. 2019 asgari ücret ne olur
    15. 'Para problem değil, kelepçemi çözün...'
    16. İran'a yaptırımı sonrası dolarda son..
    17. Samsun'da evde yemek hazırlamayan eş..
    18. ABD’nin İran’a yaptırım şartları neler?
    19. Amerika açıklamıştı! Bu sabah..
    20. Müjdeyi Cumhurbaşkanı vermişti!..
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!
    İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!
    Çözüm planları yine şaşırtmadı! 'Türkler buraya gelmesin'
    Çözüm planları yine şaşırtmadı! 'Türkler buraya gelmesin'

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Avrupa'da ilkokul öğrencisi çocuk, öğretmenini bakın nasıl Müslüman yaptı!
    Avrupa'da ilkokul öğrencisi çocuk, öğretmenini bakın nasıl Müslüman yaptı!
    Sapkınlık müptelası sözde yazardan 'oha' dedirten rezalet cümleler!
    Sapkınlık müptelası sözde yazardan 'oha' dedirten rezalet cümleler!