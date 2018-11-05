Game of Thrones'un yapımcısı Trump'a tepki gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pazartesi günü devreye girecek İran yaptırımlarının ikinci aşaması öncesinde Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisine atıfta bulunan Twitter paylaşımına tepkiler geldi.

Trump, Cuma günü paylaştığı tweetinde dizinin meşhur repliği “Kış geliyor”(Winter is coming) cümlesine atıfla, "Yaptırımlar geliyor" cümlesinin yazılı olduğu bir poster paylaşmıştı.

Trump'a tepki gösterdi

Bunun üzerine dizinin yapımcısı ve dağıtımcısı olan HBO televizyon kanalı CNN'e yaptığı açıklamada, "Böyle bir mesajlaşmanın yapılacağının farkında değildik, markamızın siyasi amaçlar için uygunsuz kullanılmamasını tercih ederdik" dedi.

Kanal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında ise "Telif haklarının yanlış kullanımını Dothraki dilinde nasıl söylersiniz?" diyen esprili bir dil kullandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre dizinin esinlendiği kitabın yazarı olan George R.R. Martin de attığı tweetinde 6 Kasım'da ABD'de düzenlenecek ara seçimlere atıfta bulunarak, "Korku, kılıçtan daha keskindir. 6 Kasım'da oy verin" ifadesini kullandı.

Martin, geçen ay New York Times dergisiyle yaptığı bir röportajda, Trump'ı dizinin kötü karakterlerinden Kral Joffrey'nin büyümüş hali olarak tanımlamış, "Aynı duygusal olgunluğa sahipler" demişti.