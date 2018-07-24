THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Game of Thrones dizisi 8. sezon finali yapıyor! Taht Oyunları dizisinin finalinde ünlü simalar olmayacak

Game of Thrones’un final sezonu ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Dünyada gişe rekorları kıran Taht Oyunları yani Game of Thrones dizisinin final sezonunda izleyicilerin yakından tanıdığı isimlerin 8. Final sezonunda yer almayacağı öğrenildi.

24 Temmuz 2018 Salı 15:30
Game of Thrones dizisi 8. sezon finali yapıyor! Taht Oyunları dizisinin finalinde ünlü simalar olmayacak

Game of Thrones’un final sezonu ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Dünyada gişe rekorları kıran Taht Oyunları yani Game of Thrones dizisinin final sezonunda izleyicilerin yakından tanıdığı isimlerin 8. Final sezonunda yer almayacağı öğrenildi.

Game of Thrones dizisinin yardımcı yönetmeni Jonathan Quinlan, Taht Oyunları dizisinin 8. Final sezonu için bugüne kadarki en büyük savaş sahnesini çektiklerini açıkladı. Francesca Orsi ise Kudüs’te düzenlenen INTV konferansında katılımcılara, Game of Thrones’ta kalan karakterlerin teker teker öleceğini söyledi. Bu ölümlerin çok acıklı ve beklenmedik olduğunu vurgulayan Orsi, oyuncuların canlandırıdığı karakterlerin akıbetlerini okuduklarında masaya iyice sokularak ağladıklarını belirtti: “Daha önce hiçbir oyuncu dizinin senaryosunu görmemişti. Okuduklarında ise her biri kendi ölümü yüzünden moral olarak çöktü. Final senaryosunda son birkaç kelime hepsini gözyaşlarına boğdu. En sonunda dizinin finali 15 dakika boyunca alkışlandı."

Game of Thrones oyuncuları:

Peter Dinklage (Tyrion Lannister)

Maisie Williams (Arya Stark)

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen)

Michelle Fairley (Catelyn Stark)

Hannah Murray (Gilly)

Lena Headey (Cersei Lannister)

Natalie Dormer (Margaery Tyrell)

Rose Leslie (Ygritte)

Gemma Whelan (Yara Greyjoy)

Carice van Houten (Melisandre)

Dean-Charles Chapman (Tommen Baratheon)

Nathalie Emmanuel (Missandei)

Jack Gleeson (Joffrey Baratheon)

Indira Varma (Ellaria Sand)

Kit Harington (Jon Snow)

Iwan Rheon (Ramsay Bolton)

John-Bradley West (Samwell Tarly)

Daniel Portman (Podrick Payne)

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 15:30
  1. Game of Thrones

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    147 kaçak yakalandı
    1. 147 kaçak yakalandı
    2. Berat Albayrak: Kamu harcamaları için..
    3. Tekirdağ’da korkunç kaza: 1 ölü, 2..
    4. Merasim Sokak davasında sona yaklaşıldı
    5. Clasico'nun tarihi belli oldu
    6. Kemal Kılıçdaroğlu: Yeni süreçte..
    7. Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig'de..
    8. FETÖ'nün sözde örgüt sorumlularına 8..
    9. Cristiano Ronaldo biyolojik yaşı çok..
    10. Yüksekova'da 7 kilogram eroin ele..
    11. Turan'dan açıklama geldi! Bina ruhsatı..
    12. CHP'li Nedim Evli'den özeleştiri:..
    13. Amerika Dışişleri Bakan Pompeo'dan..
    14. Batı Trakya Türkleri'nin lideri Sadık..
    15. Beştepe'den Netanyahu'ya sert yanıt:..
    16. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    17. Beyoğlu Belediyesi'nden ürkütücü..
    18. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saman..
    19. Geç kalmadan başlayın! Çocuğa din..
    20. Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki!
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular