Game of Thrones dizisi 8. sezon finali yapıyor! Taht Oyunları dizisinin finalinde ünlü simalar olmayacak

Game of Thrones’un final sezonu ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Dünyada gişe rekorları kıran Taht Oyunları yani Game of Thrones dizisinin final sezonunda izleyicilerin yakından tanıdığı isimlerin 8. Final sezonunda yer almayacağı öğrenildi.

Game of Thrones dizisinin yardımcı yönetmeni Jonathan Quinlan, Taht Oyunları dizisinin 8. Final sezonu için bugüne kadarki en büyük savaş sahnesini çektiklerini açıkladı. Francesca Orsi ise Kudüs’te düzenlenen INTV konferansında katılımcılara, Game of Thrones’ta kalan karakterlerin teker teker öleceğini söyledi. Bu ölümlerin çok acıklı ve beklenmedik olduğunu vurgulayan Orsi, oyuncuların canlandırıdığı karakterlerin akıbetlerini okuduklarında masaya iyice sokularak ağladıklarını belirtti: “Daha önce hiçbir oyuncu dizinin senaryosunu görmemişti. Okuduklarında ise her biri kendi ölümü yüzünden moral olarak çöktü. Final senaryosunda son birkaç kelime hepsini gözyaşlarına boğdu. En sonunda dizinin finali 15 dakika boyunca alkışlandı."

