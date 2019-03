Gama Of Thrones 8. yeni sezonu ne zaman başlayacak, yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Gama Of Thrones 8. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Gama Of Thrones 8. Final sezonu ne zaman? Gama Of Thrones 8. Yeni sezon fragmanı yayınlandı. Dünyada en çok izleyicisiye sahip Gama Of Thrones dizisinin final sezonu fragmanı Youtube üzerinden yayınlandı.

Gama Of Thrones 8. yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte Gama Of Thrones sevenleri Gama Of Thrones yeni sezonunun ne zaman başlayacağını merak ediyordu bu merak giderilmiş olundu. Gama Of Thrones 8. Final sezonu 14 Nisan 2019’da yayınlanacak.

Gama Of Thrones 7. Sezon finalinde ne olmuştu?

Gama Of Thrones hayranları için Gama Of Thrones 7. Sezon finalinde neler yaşanmıştı onu yendiden hatırlatalım. Cersei’nin hamile olması hem Jamie’yi hem de Tyrion’ı şaşırttı. Jaie’ye bebeğin kendisinden olduğunu yedi dünyaya duyurmaktan çekinmeyeceğini haykırdı. Cersei Jamie’ye ilişkilerini dünyaya duyurma sözü verdi. Tyrion’ın ve Jamie’nin Cersei’nin ateşkesi kabul etmesinde şüphe duymamasını sağlayan tek şey Cersei’nin bebek bekliyor olmasıydı.