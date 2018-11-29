Galip Öztürk kimdir nereli ve kaç yaşında? Galip Öztürk Gürcistan'a neden kaçtı?

22 yıl önce işlenen bir cinayete ilişkin yargılandığı davada ‘cinayetin azmettiricisi’ iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan Metro Holding sahibi Galip Öztürk hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Galip Öztürk ise aynı gün Gürcistan'a kaçtı. Öztürk son paylaştığı fotoğrafla yeniden gündem oldu. Peki Galip Öztürk kimdir? Galip Öztürk nereli?

Galip Öztürk, 19 Nisan 1965 tarihinde Samsun'un Ayvacık ilçesinde ailesinin beş çocuğundan biri olarak doğmuştur. Babası İsmail Öztürk'dür. İlköğrenimini Çarşamba'da tamamladıktan sonra 13 yaşındayken İstanbul'a giderek Topkapı'da bir çay ocağında çalışmaya başladı. Ardından o zamanlar Topkapı'da bulunan şehir terminalinde çay ocağı ve tuvalet işletmeciliği yapmaya başladı.

Kısa sürede zengin olmak isteyen Öztürk, elinde hiç otobüs olmamasına rağmen otogardan bir yazıhane kiralayarak 'Star Turizm' isimli firmayı kurdu. 1992 yılının Kasım ayında ise Metro Turizm'i kurdu. İlk olarak İstanbul-Ankara hattında üç otobüsle yola çıkan firma daha sonra hızla büyümeye başladı. Öztürk 2000 yılında Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği'nin başkanlığına seçildi. Aynı yıl Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ'nin de yönetim kurulu başkanlığı seçimini kazandı. 4 Ocak 2005 tarihinde ise 58 derneği çatısı altında toplayan Türkiye Otobüsçüler Federasyonunu kurdu ve bu federasyonun kurucu başkanlığı görevini üstlendi.

Galip Öztürk, 5 Temmuz 2003 tarihinde çıkar amaçlı suç örgütü oluşturmak suçuyla yargılanmasına rağmen daha sonra serbest bırakıldı. 2005'te Van Et'i kendi grubuna katarken, 2009 yılının başında Metro Turizm'i halka açmak için Van Et'e sattı. Nisan 2009'da İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) manipülasyon yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı ve adliyeye sevkedildi. Ancak daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aynı ay Metro Turizm hisselerini yine kendisine ait olan Van Et Ticaret Yatırımlar'a devredilmesine Rekabet Kurulu tarafından onay verildi. 2009'un son aylarında ise bir iş adamına zorla 2 milyon liralık senet imzalattığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Öztürk, 29 Şubat 2012'de Tehditle çek-senet tahsilatı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra, tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. Galip Öztürk Kuvvet Köseoğlu cinayetini azmettirdiği iddiasıyla önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme daha sonra Galip Öztürk'ün duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezasını müebbet hapse çevirdi.

Galip Öztürk 19.04.2013 tarihinde yapılan duruşmasında tahliye kararı verilmiştir. 40'ın üzerinde şirkete sahip olup, Büyük İstanbul Otogarı ve Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni işleten Öztürk, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Otogarı, Havza ve Yeni Çarşamba terminalleri'nin de sahibidir. Öztürk'e ait olan Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding'in iştiraki Metro Turizm Seyahat'in yüzde 5'inin Ali Bayramoğlu'na satışı için görüşmelere başlanmasına karar verildi. Galip Öztürk, Hülya Öztürk ile evli olup 4 kız, 4 erkek çocuk babasıdır.