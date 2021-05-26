Galip Mendi kimdir? Galip Mendi hangi görevde bulundu?

Galip Mendi kim? Galip Mendi görevi neydi? soruları merak edilmekte. 13 Ağustos 2015 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı olan Galip Mendi, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında Emir Subayı ve Konya Jandarma Bölge Komutanı tarafından derdest edilmiş ertesi gün FETÖ’cü hainlerin elinden kurtarılmıştı. Galip Mendi, Ağustos 2016 Yüksek Askerî Şura kararları ile yaş haddi nedeniyle 65 yaşında TSK'dan emekli edildi.

Galip Mendi kimdir?

Galip Mendi 1951 yılıda Ankara’da doğdu. 13 Ağustos 2015 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı görevine başlamıştır. 1970 yılında Asteğmen rütbesiyle Kara Harp Okulu'ndan ve 1971 yılında da Piyade Okulu'ndan Teğmen rütbesiyle mezun olan Mendi, 1983 yılına kadar Türk Kara Kuvvetleri'nde çeşit birliklerde görev yaptı ve 1985 yılında Kara Harp Akademisi'nden mezun olarak kurmay subay oldu. Kurmay subay olduktan sonra sırasıyla Muğla'da Piyade Tabur Komutanlığı, Maltepe Askeri Lisesi'nde Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü ve 70. Piyade Tugayı Kurmay Başkanlığı yaptı. Daha sonra 1992 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesine atandı. Bu komutanlık bünyesinde 1992-1994 yılları arası Okul Komutanlığı, 1994-1996 yılları arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, 1996-1997 yılları arası 4. Özel Kuvvet Alay Komutanlığı ve 1997-1998 yılları arası Özel Kuvvetler Komutan Yardımcılığı yaptı.

1998 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 1998-2000 yılları arası 1. Komando Tugay Komutanlığı, 2000-2002 yılları arası KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yaptı.[2] 2002 yılında Ege Ordusu Harekât Kurmay Başkanlığı'na atandı, sonraki yıl Tümgeneral rütbesine terfi etti ve Ege Ordusu Kurmay Başkanlığı'na atandı. 2006 yılında Ulaştırma Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı görevine atanan Mendi, 2007 yılında Korgeneral rütbesine terfi etti ve Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı ve Denetleme Başkanlığı'na (ATASE) atandı. Daha sonra bu rütbede sırasıyla Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'nda Muharebe ve Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı ve Eğitim Kolordu Komutanlığı ve 8. Kolordu Komutanlığı yaptı.

2012 yılında Orgeneral rütbesine terfi etti ve 2. Ordu Komutanlığı'na atandı. 2014 yılında Ege Ordusu Komutanlığı'na, 2015 yılında da Jandarma Genel Komutanlığı'na atandı. 2016 Türkiye askerî darbe girişimi esnasında Emir Subayı ve Konya Jandarma Bölge Komutanı tarafından derdest edilmiştir. Ertesi gün kurtarılmış ancak 2 gün sonra strese bağlı olarak spazm ve tansiyon şikâyetiyle GATA'da tedavi altına alınmıştır. İyileştikten sonra Ağustos 2016 Yüksek Askerî Şura kararları ile yaş haddi nedeniyle 65 yaşında TSK'dan emekli olmuştur.