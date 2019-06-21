0553 313 94 23

Galiçya Cephesi şehitleri Polonya'da anıldı

Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya ve diğer cephelerde şehit olan Türk askerleri için TİKA ve Kabataş Erkek Lisesi iş birliğinde Polonya'da anma programı gerçekleştirildi

21 Haziran 2019 Cuma 12:04
Galiçya Cephesi şehitleri Polonya'da anıldı

ANKARA (AA) - Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya ve diğer cephelerde şehit olan Türk askerleri, Polonya'nın savaş kayıpları ve her iki milletten hayatını kaybeden tüm siviller, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Kabataş Erkek Lisesi iş birliğinde yapılan programla Varşova'da anıldı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Uzakdoğu Asya ve Dünya Projesi" kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Kabataş Erkek Lisesinden bir grup öğrenci ve öğretmen tarafından Polonya'da Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ve Varşova Ayaklanması'nda yaşamını yitiren Türk ve Polonyalı askerler ve sivillerin hatırası için anma programı düzenlendiği bildirildi.

Kabataş Erkek Lisesinin kardeş okulu olan 1876 yılında kurulan Varşova Tadeusz Czacki Lisesinde gerçekleştirilen anma programına, lisenin müdürü Anna Koszycka, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Tahsin Tunç Üğdül ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda, Balkan, Çanakkale ve Birinci Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin hatırasına çekilen, Kabataş Erkek Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin rol aldığı "Daha Bir Çiçekken" adlı kısa filmi izletildi. Daha sonra her iki okulun öğrencileri, müzik öğretmenleri eşliğinde "Çanakkale Türküsü" ile "Bir Başkadır Benim Memleketim" ve "Warsawskie Dzieci" adlı Lehçe şarkıyı seslendirdi.

Ayrıca, Polonya Senatosu Başkan Yardımcısı Maria Koc da heyeti Senato'da ağırladı. Öğrenciler burada Polonya Senatosu ve işleyişi hakkında bilgi aldı. Heyet, Birinci Dünya Savaşı sırasında Galiçya Cephesi'nde savaşırken şehit düşen ve Krakow'daki Rakowicki Mezarlığı'nda bulunan 13 Türk askerinin mezarını da ziyaret etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:04
  1. Galiçya
  2. Polonya
  3. TİKA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BEST’te anlaşma sağlandı
    1. BEST’te anlaşma sağlandı
    2. Cech, Chelsea'ye döndü
    3. Türk ile Suriyeli çocuklar, judo..
    4. Kimyasal yüklü tanker şarampole uçtu:..
    5. Endonezya'da çakmak fabrikasında..
    6. Ünlü araştırma duyurdu: Son sonuçları...
    7. Yaz Kur’an kurslarına büyük ilgi
    8. Antalya'da minibüsle tur midibüsü..
    9. Uyuşturucu satarken değil,..
    10. Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
    11. Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
    12. Alaşehir Belediyesinin jeotermal..
    13. Adıyaman’da taşımacılığın böylesi
    14. Yardıma muhtaçların yüzü güldü
    15. Başkan Çoban: "Tüm sözleşmeli..
    16. Skytrax’tan TAV “primeclass”a ödül
    17. Demir'den S-400 açıklaması
    18. DERLEME - Araklı'daki sel
    19. Sisi Mursi'nin mezarını sadece..
    20. Hırsızlık zanlısı güven timlerine..
    21. Burak Yılmaz'dan flaş transfer kararı!
    22. Bakan Çavuşoğlu: “Bölgedeki gerginlik..
    23. Alaplı -Akçakoca karayolunda çamur seli
    24. Atletizm Milli Takımı, Erzurum’da kamp..
    25. Akdeniz Üniversitesi ve Sun Express..
    26. Rızk artıran ve fakirliğe düşmekten..
    27. Silah kaçakçılarına operasyon: 5..
    28. Yeşeren Çınarlar Halfeti gezisinde
    29. Kepez’in ulaşım ağı genişliyor
    30. Çelik testi için 30’dan fazla ülke..
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj