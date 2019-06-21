0553 313 94 23

Galiçya Cephesi şehitleri Polonya’da anıldı

I.

21 Haziran 2019 Cuma 10:32
Galiçya Cephesi şehitleri Polonya’da anıldı

I. Dünya Savaşı’nda Galiçya ve diğer cephelerde hayatını kaybeden şehitler, Polonya’da Tadeusz Czacki Lisesinde Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinin de katıldığı programda anıldı.


Uzakdoğu Asya ve Dünya Projesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Kabataş Erkek Lisesinden bir grup öğrenci ve öğretmen tarafından Polonya’da I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı ve Varşova ayaklanmasında hayatını kaybeden Türk ve Polonyalı askerler hatırasına anma programı düzenlendi. Kabataş Erkek Lisesinin kardeş okulu olan ve 1876 yılında kurulan Varşova Tadeusz Czacki Lisesinde gerçekleştirilen anma programına Lise Müdürü Anna Koszycka, Türkiye’nin Varşova Büyükelçisi Tahsin Tunç Üğdül, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde düzenlenen programda Balkan, Çanakkale ve I. Dünya Savaşı’nda çeşitli cephelerde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin hatırasına çekilen, Kabataş Erkek Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin oynadığı “Daha Bir Çiçekken” kısa filmi de izlendi. Daha sonra her iki okulun öğrencileri, müzik öğretmenleri eşliğinde ”Çanakkale" türküsü ile “Bir Başkadır Benim Memleketim” ve “Warsawskie Dzieci” adlı Lehçe şarkıyı seslendirdiler.


Polonya Senatosu Başkan Yardımcısı Maria Koc, Türk öğrencileri Senatoda ağırladı. Öğrenciler Polonya Senatosu ve işleyişini yakından tanıma fırsatı buldu. Heyet, programın son gününde ise I. Dünya Savaşı sırasında Galiçya Cephesi’nde savaşırken şehit düşen 13 Türk askerinin Krakow’daki Rakowicki mezarlığında bulunan kabirlerini ziyaret etti.


I. Dünya Savaşı sırasında Galiçya Cephesi’ne çoğunluğu Çanakkale Savaşı’nda yer alan askerler olmak üzere 35 bine yakın asker gönderildi. Galiçya Cephesi, 12 bine yakın şehitle Osmanlı toprakları dışında en çok şehit verilen cephe oldu. Ayrıca Çekya, Macaristan, Polonya ve Ukrayna’da da Türk şehitlikleri bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:32
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Söğüt’te bakım ve onarım çalışmaları
    1. Söğüt’te bakım ve onarım çalışmaları
    2. Türkiye'nin ilk jeoparkları Konya ve..
    3. "İnandığınız aday kimse, vurun mührü"
    4. İngiliz turistin bitmeyen aşkı: 75 kez..
    5. Söğüt’te ilaçlama çalışmaları devam..
    6. Kütahya Belediyesi’nden Darülkurra’da..
    7. Beyaz söğüt kabuğu çayı baştan ayağa..
    8. Kara taşıtları 2017’de 304 milyar..
    9. Trabzon’un Araklı ilçesinde selde..
    10. Sinekle yoğun mücadele devam ediyor
    11. Babel'den bomba açıklama! Cim Bom ile...
    12. Devrek Belediyesi ekipleri görev..
    13. Karamollaoğlu'ndan yeni parti..
    14. Karaman’da uyuşturucudan adliyeye sevk..
    15. Camda intihar pazarlığı
    16. Nehirde kaybolan genci balık adamlar..
    17. Avukat Gökalp: "Tüketici haklarında 6..
    18. FETÖ'nün Çubuk yapılanmasına ceza
    19. Şehit lider Muhammed Mursi için..
    20. İşte teröristbaşı Öcalan'ın mektubu!..
    21. Vali römorkörün dümenine geçti, limanı..
    22. Gaziantep'te 16 yaşındaki sürücü kaza..
    23. Türk ve Suriyeli ressamların ortak..
    24. Yabancı uyruklu kadın boğularak..
    25. Özalp ilçesinde korkutan görüntü
    26. Altındağ’da yenilenen su parkı açılıyor
    27. Siirt'te çatışma! Teröristler 'Kurt..
    28. Celal Baba Türbesi’nin son durumu..
    29. Kaybolan ve çalınan eşyanızı bulmak..
    30. Başkan Böcek: “Proje ile ilgili süreç..
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı